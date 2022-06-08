***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
08.06.2022 10:54
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 25.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/01/2022 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile onaylandığı 11/01/2022 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 550.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 18/05/2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035657
BIST
11:172.654
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 5,42
|Açılış
|: 2.659
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|Önceki Kapanış
|: 2.648
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2.685
En Düşük
2.646
11:1717,0958
En Yüksek
|Değişim
|: 2,04%
|| 0,3416
|Açılış
|: 17,1400
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|Önceki Kapanış
|: 16,8000
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17,1089
En Düşük
16,7519
11:1718,3466
En Yüksek
|Değişim
|: 2,08%
|| 0,3733
|Açılış
|: 18,3000
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|Önceki Kapanış
|: 17,9250
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18,3555
En Düşük
17,8912
11:171.015,56
En Yüksek
|Değişim
|: 1,78%
|| 17,74
|Açılış
|: 1.015,56
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|Önceki Kapanış
|: 997,83
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1.018,03
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:15
|EMKEL
|2,61
|24.776.211
|% 9,66
|
|FONET
|11,94
|28.901.271
|% 7,96
|
|ULUUN
|21,90
|171.934.830
|% 6,31
|
|SEGYO
|1,28
|234.976.555
|% 5,79
|
|PGSUS
|166,60
|242.875.957
|% 5,51
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|RYGYO
|4,58
|44.423.914
|% -7,47
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|TETMT
|244,90
|11.234.470
|% -6,85
|
|RALYH
|12,07
|30.443.494
|% -6,07
|
|THYAO
|49,48
|2.174.320.293
|% 2,10
|
|SISE
|23,22
|1.237.836.927
|% 0,61
|
|KRDMD
|15,44
|918.691.968
|% 2,12
|
|EREGL
|35,22
|820.180.993
|% 1,50
|
|SAHOL
|21,14
|703.209.137
|% -0,19
|
|SEGYO
|1,28
|234.976.555
|% 5,79
|
|EKGYO
|2,85
|272.974.552
|% 0,35
|
|DOHOL
|4,18
|397.535.724
|% -1,65
|
|YKBNK
|4,84
|356.382.661
|% -0,82
|
|ODAS
|3,06
|217.015.260
|% 2,00
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0936
|17,0968
|% 2,04
|
|Euro
|18,3215
|18,3579
|% 2,14
|
|Sterlin
|21,3793
|21,4865
|% 1,67
|
|Frank
|17,4344
|17,5394
|% 1,62
|
|Riyal
|4,5426
|4,5653
|% 2,01
|
|11:15
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.849
|1.849
|-2,98
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.017
|18,81
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|22,03
|22,07
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|12,13
|12,15
|0,16
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,39
|
Seans Raporu
11:15
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11:30TUKAS
Yüzde 4.51 oranında artışla 12.51 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 161, 199 adet işlem
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11:27GZNMI
Yüzde 4.63 oranında artışla 40.20 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 208, 695 adet işlem
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11:26XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 10, 24 artarak (% 0.35 ) 2, 945
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11:26XU100
Endeks 2, 656 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 3 üstünde . İşlem hacmi 15, 875.00 milyon TL de
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11:26ULUUN
Yüzde 6.41 oranında artışla 21.92 lira fiyatla işlem gören hissede 7, 870, 266 adet işlem