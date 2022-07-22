***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.07.2022 14:27
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
1
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 25.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/01/2022 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile onaylandığı 11/01/2022 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 250.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 05/07/2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1047316
BIST
17:162.524
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 12,54
|Açılış
|: 2.524
|
|Önceki Kapanış
|: 2.511
|
2.543
En Düşük
2.519
17:1617,7363
En Yüksek
|Değişim
|: 0,15%
|| 0,0265
|Açılış
|: 17,8400
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9000
|
17,7963
En Düşük
17,6262
17:1618,1514
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0199
|Açılış
|: 18,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2300
|
18,1922
En Düşük
17,9826
17:16989,80
En Yüksek
|Değişim
|: 1,10%
|| 10,79
|Açılış
|: 989,80
|
|Önceki Kapanış
|: 979,01
|
991,54
En Düşük
971,52
BIST En Aktif Hisseler17:14
|KLRHO
|16,28
|36.059.426
|% 10,00
|
|ENSRI
|16,95
|97.927.800
|% 9,99
|
|SANEL
|12,46
|5.485.307
|% 9,97
|
|PRKME
|7,30
|70.790.835
|% 9,94
|
|PEGYO
|2,39
|39.993.556
|% 9,63
|
|UFUK
|93,00
|6.405.744
|% -5,97
|
|ULUSE
|184,10
|7.672.701
|% -5,59
|
|KERVT
|7,08
|113.685.329
|% -4,84
|
|VAKKO
|17,84
|34.317.529
|% -4,70
|
|USAK
|2,06
|14.852.522
|% -4,19
|
|THYAO
|50,50
|2.822.044.425
|% -2,13
|
|SISE
|21,14
|1.643.861.027
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,17
|1.247.045.722
|% 4,97
|
|EREGL
|28,34
|1.023.778.148
|% 1,94
|
|SAHOL
|19,76
|833.560.445
|% 2,70
|
|EKGYO
|3,17
|1.247.045.722
|% 4,97
|
|SKBNK
|1,35
|342.254.874
|% 2,27
|
|ODAS
|3,63
|737.969.106
|% -1,63
|
|TSKB
|2,33
|249.935.103
|% 1,30
|
|DOHOL
|3,81
|396.625.014
|% 4,38
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,7244
|17,7341
|% 0,14
|
|Euro
|18,1499
|18,1670
|% 0,20
|
|Sterlin
|21,3040
|21,4109
|% 0,47
|
|Frank
|18,3889
|18,4997
|% 0,71
|
|Riyal
|4,7046
|4,7281
|% 0,07
|
|17:14
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|13,68
|
|Altın Gr.
|991
|991
|12,01
|
|Cumhuriyet
|6.639
|6.739
|40,00
|
|Tam
|6.672
|6.739
|-23,00
|
|Yarım
|3.251
|3.298
|-10,00
|
|Çeyrek
|1.630
|1.649
|-5,00
|
|Gümüş.Ons
|18,80
|18,83
|-0,04
|
|Gümüş Gr.
|10,79
|10,80
|0,04
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,93
|
Seans Raporu
17:14
daha fazla
-
17:29MNDRS
Yüzde 8.36 oranında artışla 3.89 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 856, 417 adet işlem
-
17:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 13, 56 artarak (% 0.51 ) 2, 696
-
17:28XU100
Endeks 2, 525 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 55 üstünde . İşlem hacmi 23, 222.00 milyon TL de
-
17:28DOHOL
Yüzde 4.66 oranında artışla 3.82 lira fiyatla işlem gören hissede 105, 268, 900 adet işlem
-
17:26MEDTR
Yüzde 6.15 oranında artışla 20.70 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 601, 620 adet işlem