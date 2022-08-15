***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
15.08.2022 09:29
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 25.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/01/2022 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile onaylandığı 11/01/2022 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 100.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 10/08/2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055312
BIST
17:592.864
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 0
|
|Önceki Kapanış
|: 2.864
|
0
En Düşük
0
17:5917,9634
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0313
|Açılış
|: 17,9920
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9930
|
17,9677
En Düşük
17,8981
17:5918,4026
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,0017
|Açılış
|: 18,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 18,4500
|
18,4337
En Düşük
18,3679
17:591.034,89
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -4,50
|Açılış
|: 1.034,89
|
|Önceki Kapanış
|: 1.039,38
|
1.040,84
En Düşük
1.033,94
BIST En Aktif Hisseler17:59
|AFYON
|4,34
|90.257.426
|% 0,00
|
|AGYO
|5,52
|33.628.964
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% 0,00
|
|AKCNS
|25,62
|18.366.144
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,26
|43.067.958
|% 0,00
|
|AFYON
|4,34
|90.257.426
|% 0,00
|
|AGYO
|5,52
|33.628.964
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% 0,00
|
|AKCNS
|25,62
|18.366.144
|% 0,00
|
|AKGRT
|3,26
|43.067.958
|% 0,00
|
|THYAO
|62,40
|6.338.850.855
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% 0,00
|
|SISE
|24,22
|1.993.997.946
|% 0,00
|
|SAHOL
|23,68
|1.903.546.517
|% 0,00
|
|YKBNK
|5,44
|2.444.674.050
|% 0,00
|
|EKGYO
|3,54
|1.374.459.094
|% 0,00
|
|ODAS
|4,04
|1.334.132.777
|% 0,00
|
|DOHOL
|4,63
|1.313.875.832
|% 0,00
|
|AKBNK
|10,00
|2.494.844.604
|% 0,00
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9544
|17,9695
|% 0,21
|
|Euro
|18,3853
|18,3975
|% -0,02
|
|Sterlin
|21,6867
|21,7954
|% -0,04
|
|Frank
|18,9775
|19,0918
|% 0,03
|
|Riyal
|4,7697
|4,7936
|% 0,18
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.792
|1.792
|-10,29
|
|Altın Gr.
|1.035
|1.035
|-4,25
|
|Cumhuriyet
|6.937
|7.042
|13,00
|
|Tam
|6.937
|6.995
|3,00
|
|Yarım
|3.380
|3.420
|2,00
|
|Çeyrek
|1.695
|1.709
|0,00
|
|Gümüş.Ons
|20,58
|20,61
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|11,89
|11,90
|-0,13
|
|B. Petrol
|97,27
|97,27
|-0,88
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59CELHA
Yüzde -3.90 oranında düşüşle 11.82 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 952, 662 adet işlem
-
17:58XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -17, 12 kaybederek (% -0.55 ) 3, 085
-
17:58XU100
Endeks 2, 860 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 29 altında . İşlem hacmi 46, 519.00 milyon TL de
-
17:57LIDFA
Yüzde -4.10 oranında düşüşle 7.02 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 161, 612 adet işlem
-
17:56ESEN
Yüzde -3.84 oranında düşüşle 33.60 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 011, 176 adet işlem