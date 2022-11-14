***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
14.11.2022 12:15
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 25.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/01/2022 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile onaylandığı 11/01/2022 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 400.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 27/10/2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1079748
BIST
13:354.557
En Yüksek
|Değişim
|: 2,27%
|| 101,36
|Açılış
|: 4.452
|
|Önceki Kapanış
|: 4.456
|
4.558
En Düşük
4.450
13:3518,6122
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0673
|Açılış
|: 18,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 18,5830
|
18,6268
En Düşük
18,5015
13:3519,1612
En Yüksek
|Değişim
|: -0,31%
|| -0,0590
|Açılış
|: 19,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 19,1800
|
19,2659
En Düşük
19,1054
13:351.051,16
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -3,01
|Açılış
|: 1.050,70
|
|Önceki Kapanış
|: 1.054,17
|
1.057,28
En Düşük
1.049,17
BIST En Aktif Hisseler13:34
|KONTR
|178,20
|634.844.588
|% 10,00
|
|AKENR
|4,84
|41.326.512
|% 10,00
|
|IEYHO
|1,87
|139.808.428
|% 10,00
|
|CELHA
|31,46
|35.569.201
|% 10,00
|
|BAKAB
|55,55
|23.703.449
|% 10,00
|
|SNGYO
|3,81
|657.317.665
|% -9,93
|
|ORMA
|58,40
|708.742
|% -7,30
|
|COSMO
|90,35
|2.412.463
|% -5,89
|
|FENER
|66,65
|285.127.196
|% -5,59
|
|HLGYO
|4,33
|199.820.209
|% -4,84
|
|THYAO
|110,40
|5.271.242.550
|% -0,99
|
|EREGL
|37,66
|2.340.440.718
|% 3,18
|
|ASELS
|40,36
|2.314.656.003
|% 3,86
|
|ODAS
|11,61
|1.940.563.194
|% 7,40
|
|PETKM
|14,62
|1.379.077.137
|% 2,74
|
|AKFGY
|4,53
|1.230.982.380
|% 0,00
|
|EKGYO
|5,41
|973.862.447
|% 2,08
|
|SKBNK
|2,28
|406.093.713
|% 5,56
|
|SNGYO
|3,81
|657.317.665
|% -9,93
|
|ODAS
|11,61
|1.940.563.194
|% 7,40
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,5922
|18,6210
|% 0,41
|
|Euro
|19,1517
|19,1609
|% -0,31
|
|Sterlin
|21,8590
|21,9686
|% -0,19
|
|Frank
|19,5742
|19,6921
|% -0,31
|
|Riyal
|4,9352
|4,9600
|% 0,37
|
|13:34
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.756
|1.756
|-11,57
|
|Altın Gr.
|1.051
|1.051
|-3,27
|
|Cumhuriyet
|6.982
|7.087
|-16,00
|
|Tam
|6.954
|7.068
|50,00
|
|Yarım
|3.377
|3.456
|25,00
|
|Çeyrek
|1.689
|1.727
|12,00
|
|Gümüş.Ons
|21,43
|21,47
|-0,21
|
|Gümüş Gr.
|12,80
|12,82
|-0,10
|
|B. Petrol
|95,03
|95,03
|-0,96
|