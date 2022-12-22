***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
22.12.2022 19:17
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
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Tertip İhraç Belgesi
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 25.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/01/2022 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile onaylandığı 11/01/2022 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 400.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 14/12/2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1089296
BIST
18:055.447
En Yüksek
|Değişim
|: 0,33%
|| 18,10
|Açılış
|: 5.462
|
|Önceki Kapanış
|: 5.429
|
5.516
En Düşük
5.398
18:0518,6704
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0099
|Açılış
|: 18,8230
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8330
|
18,7023
En Düşük
18,6377
18:0519,8294
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0140
|Açılış
|: 19,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 19,9900
|
19,9440
En Düşük
19,7496
18:051.071,78
En Yüksek
|Değişim
|: -1,54%
|| -16,76
|Açılış
|: 1.071,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.088,54
|
1.092,94
En Düşük
1.071,31
BIST En Aktif Hisseler18:05
|SODSN
|41,80
|2.931.936
|% 10,00
|
|YBTAS
|60.500,00
|2.676.300
|% 10,00
|
|ULUFA
|9,46
|482.049.113
|% 10,00
|
|RTALB
|14,08
|231.380.214
|% 10,00
|
|POLTK
|1.405,80
|32.144.900
|% 10,00
|
|BRKO
|4,51
|3.566.240
|% -9,98
|
|EGEPO
|19,43
|70.669.983
|% -9,71
|
|ISKUR
|780.000,00
|1.565.000
|% -8,24
|
|TSGYO
|5,81
|120.777.362
|% -5,07
|
|MEDTR
|41,70
|20.349.788
|% -4,88
|
|THYAO
|142,10
|6.825.310.097
|% -0,56
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|ENKAI
|27,92
|4.705.030.464
|% 4,41
|
|AKBNK
|19,85
|3.956.409.554
|% -0,50
|
|ASELS
|58,10
|3.914.150.616
|% -1,94
|
|EKGYO
|8,31
|5.927.953.574
|% 3,36
|
|VAKBN
|12,35
|3.589.264.100
|% 0,57
|
|ISCTR
|12,87
|3.629.245.604
|% 0,86
|
|YKBNK
|12,07
|3.328.896.405
|% 0,58
|
|TSKB
|4,73
|1.189.790.122
|% -2,27
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,6595
|18,6626
|% 0,01
|
|Euro
|19,7696
|19,8238
|% 0,04
|
|Sterlin
|22,3509
|22,4630
|% -0,59
|
|Frank
|19,9459
|20,0661
|% -0,55
|
|Riyal
|4,9487
|4,9735
|% 0,05
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.787
|1.787
|-27,59
|
|Altın Gr.
|1.072
|1.072
|-16,04
|
|Cumhuriyet
|7.279
|7.389
|-34,00
|
|Tam
|7.243
|7.303
|-94,00
|
|Yarım
|3.508
|3.570
|-46,00
|
|Çeyrek
|1.759
|1.785
|-23,00
|
|Gümüş.Ons
|23,41
|23,46
|-0,54
|
|Gümüş Gr.
|14,06
|14,09
|-0,31
|
|B. Petrol
|81,16
|81,16
|-1,04
|
Seans Raporu
18:05
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-
17:59XU100
Endeks 5, 436 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 13 üstünde . İşlem hacmi 95, 844.00 milyon TL de
-
17:59SKTAS
Yüzde 7.51 oranında artışla 6.30 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 822, 136 adet işlem
-
17:58EDIP
Yüzde 9.92 oranında artışla 11.41 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 832, 540 adet işlem
-
17:57RTALB
Yüzde 10.00 oranında artışla 14.08 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 938, 031 adet işlem
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17:56AKENR
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 5.57 lira fiyatla işlem gören hissede 19, 432, 796 adet işlem