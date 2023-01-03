***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi
03.01.2023 18:30
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Tertip İhraç Belgesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Tertip İhraç Belgesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı olarak yer alacağı, yurtiçinde, 25.000.000.000 Türk Lirası tutarlı program kapsamında farklı tertip, vade ve Kira Sertifikaları Tebliği'nde öngörülen kira sertifikası çeşitlerine dayalı olarak veya bunların birlikte kullanılması suretiyle tahsisli ve/veya nitelikli yatırımcıya satılmak üzere kira sertifikaları ihracına ilişkin başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu'nun 06/01/2022 tarih ve 1/19 sayılı kararı ile onaylandığı 11/01/2022 tarihinde duyurulmuştu.
Bu ihraç tavanı kapsamında, şirketimiz tarafından, Kuveyt Türk Katılım Bankası A.Ş.'nin fon kullanıcısı ve yetkili yatırım kuruluşu olarak yer alacağı, yurtiçinde, halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak üzere, %100 Yönetim Sözleşmesine Dayalı Yapıda azami 365 gün vadeli, 300.000.000 Türk Lirası tutarındaki kira sertifikaları ihracına ilişkin Sermaye Piyasası Kurulu'na 22/12/2022 tarihinde yapmış olduğumuz Tertip İhraç başvurusu Sermaye Piyasası Kurulu tarafından onaylanmış olup, onaylı Tertip İhraç Belgesi ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1092464
BIST
18:055.627
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -34,53
|Açılış
|: 5.698
|
|Önceki Kapanış
|: 5.661
|
5.705
En Düşük
5.610
18:0518,7337
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0207
|Açılış
|: 18,8850
|
|Önceki Kapanış
|: 18,8900
|
18,7607
En Düşük
18,6435
18:0519,7964
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -0,1646
|Açılış
|: 19,9400
|
|Önceki Kapanış
|: 20,1600
|
20,1228
En Düşük
19,7228
18:051.103,37
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 5,73
|Açılış
|: 1.103,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.097,64
|
1.114,12
En Düşük
1.093,72
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSTL
|45,78
|249.719.315
|% 10,00
|
|ADEL
|123,20
|76.091.277
|% 10,00
|
|BFREN
|4.755,30
|42.750.243
|% 10,00
|
|BRKO
|5,50
|3.260.056
|% 10,00
|
|AHGAZ
|96,35
|2.193.308.866
|% 9,99
|
|ULUFA
|9,00
|56.938.750
|% -10,00
|
|MARTI
|6,75
|39.937.689
|% -10,00
|
|SAMAT
|19,12
|94.760.110
|% -9,98
|
|EDIP
|11,81
|52.132.264
|% -9,98
|
|SANEL
|22,66
|55.514.000
|% -9,94
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|THYAO
|147,40
|10.925.716.712
|% 0,41
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|ASELS
|69,10
|8.940.408.395
|% 6,97
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|EKGYO
|9,42
|8.598.179.592
|% -0,84
|
|KRDMD
|18,81
|9.221.462.244
|% 1,57
|
|PETKM
|20,48
|6.992.769.481
|% 0,20
|
|YKBNK
|11,73
|3.553.385.374
|% -2,09
|
|EREGL
|42,24
|11.466.523.341
|% -1,26
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|18,7248
|18,7337
|% 0,11
|
|Euro
|19,7741
|19,7964
|% -0,82
|
|Sterlin
|22,3383
|22,4503
|% -0,63
|
|Frank
|19,9017
|20,0216
|% -1,29
|
|Riyal
|4,9667
|4,9916
|% 0,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.832
|1.832
|8,24
|
|Altın Gr.
|1.102
|1.102
|4,44
|
|Cumhuriyet
|7.471
|7.584
|61,00
|
|Tam
|7.470
|7.545
|36,00
|
|Yarım
|3.618
|3.688
|17,00
|
|Çeyrek
|1.814
|1.844
|9,00
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,03
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|14,47
|14,49
|0,05
|
|B. Petrol
|83,07
|83,07
|-2,84
|