***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
08.04.2020 11:48
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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02.01.20202
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.01.2020 - 31.03.2020 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/836378
BIST
14:3792.821
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 438,96
|Açılış
|: 92.482
|
|Önceki Kapanış
|: 92.382
|
93.116
En Düşük
91.803
14:376,7742
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 0,0197
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7935
En Düşük
6,7523
14:377,3785
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0128
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4008
En Düşük
7,3489
14:37358,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,16%
|| -0,58
|Açılış
|: 358,01
|
|Önceki Kapanış
|: 358,59
|
361,43
En Düşük
357,41
BIST En Aktif Hisseler
|DOKTA
|18,70
|890.728
|% 10,00
|
|GLRYH
|2,53
|1.305.280
|% 10,00
|
|RTALB
|5,39
|1.062.035
|% 10,00
|
|KONYA
|206,10
|23.646.266
|% 9,98
|
|DOCO
|316,40
|41.004.878
|% 9,98
|
|TDGYO
|2,82
|2.354.235
|% -9,90
|
|UZERB
|2,42
|73.900
|% -9,70
|
|EGCYO
|0,30
|80.261
|% -9,09
|
|HALKS
|2,92
|52.242
|% -8,46
|
|EGCEY
|0,45
|112.909
|% -8,16
|
|PGSUS
|41,90
|566.786.270
|% 4,02
|
|ASELS
|24,68
|521.749.258
|% 1,15
|
|THYAO
|9,59
|508.493.252
|% 0,63
|
|SASA
|9,13
|467.590.610
|% 2,13
|
|GARAN
|7,85
|369.734.621
|% 0,51
|
|GSRAY
|2,34
|233.455.657
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,03
|81.207.720
|% 0,00
|
|TSPOR
|3,46
|230.865.992
|% 2,67
|
|TEKTU
|1,06
|68.229.362
|% 4,95
|
|YKBNK
|1,88
|111.315.109
|% -0,53
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,3422
|8,3841
|% 0,27
|
|Frank
|6,9400
|6,9818
|% -0,11
|
|Riyal
|1,7952
|1,8042
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.647
|1.648
|0,15
|
|Altın Gr.
|357
|358
|-0,82
|
|Cumhuriyet
|2.110
|2.142
|10,00
|
|Tam
|2.102
|2.156
|14,92
|
|Yarım
|1.016
|1.043
|7,22
|
|Çeyrek
|510
|521
|3,61
|
|Gümüş.Ons
|15,03
|15,07
|0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,27
|3,27
|-0,00
|
|B. Petrol
|31,98
|31,98
|0,11
|