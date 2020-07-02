***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
02.07.2020 12:18
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.04.2020 - 30.06.2020 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/854010
BIST
15:04116.637
En Yüksek
|Değişim
|: 1,15%
|| 1.322,48
|Açılış
|: 115.844
|
|Önceki Kapanış
|: 115.315
|
116.845
En Düşük
115.746
15:046,8564
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0094
|Açılış
|: 6,8690
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8670
|
6,8564
En Düşük
6,8420
15:047,7429
En Yüksek
|Değişim
|: 0,48%
|| 0,0371
|Açılış
|: 7,7450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7200
|
7,7518
En Düşük
7,6956
15:04390,32
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,39
|Açılış
|: 390,42
|
|Önceki Kapanış
|: 389,92
|
391,19
En Düşük
388,38
BIST En Aktif Hisseler
|OZGYO
|2,31
|151.488.181
|% 10,00
|
|MRGYO
|2,20
|91.917.936
|% 10,00
|
|KENT
|621,60
|5.002.081
|% 10,00
|
|MAALT
|85,35
|21.222.588
|% 9,99
|
|PKENT
|178,60
|3.455.347
|% 9,98
|
|SNKRN
|3,20
|664.374
|% -9,86
|
|UMPAS
|0,73
|97.685
|% -6,41
|
|ULAS
|5,16
|3.738.938
|% -4,80
|
|KSTUR
|54,65
|295.810
|% -4,12
|
|EGCYO
|1,34
|291.802
|% -2,90
|
|GARAN
|8,35
|895.144.242
|% 0,60
|
|SISE
|5,88
|635.545.082
|% 5,57
|
|THYAO
|12,28
|593.404.289
|% -0,16
|
|EKGYO
|2,05
|573.606.680
|% 1,49
|
|KRDMD
|3,24
|551.534.943
|% 0,31
|
|EKGYO
|2,05
|573.606.680
|% 1,49
|
|IEYHO
|1,02
|237.123.348
|% 9,68
|
|ALBRK
|1,76
|330.779.556
|% 2,92
|
|KRDMD
|3,24
|551.534.943
|% 0,31
|
|CEMAS
|1,67
|270.793.293
|% 9,87
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5548
|8,5977
|% 0,44
|
|Frank
|7,2376
|7,2812
|% 0,35
|
|Riyal
|1,8221
|1,8313
|% 0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.769
|1.770
|-0,92
|
|Altın Gr.
|391
|391
|0,95
|
|Cumhuriyet
|2.592
|2.632
|10,00
|
|Tam
|2.606
|2.618
|4,90
|
|Yarım
|1.266
|1.281
|2,40
|
|Çeyrek
|633
|641
|1,20
|
|Gümüş.Ons
|17,87
|17,91
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|3,96
|3,97
|-0,00
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|0,36
|
Seans Raporu
daha fazla
-
15:20ULUUN
Yüzde 9.96 oranında artışla 10.27 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 385, 671 adet işlem
-
15:19LUKSK
Yüzde 7.96 oranında artışla 16.42 lira fiyatla işlem gören hissede 94, 875 adet işlem
-
15:18XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 1341, 53 artarak (% 1.01 ) 133, 823
-
15:18XU100
Endeks 116, 702 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 2 üstünde . İşlem hacmi 13, 121.00 milyon TL de
-
15:18CEMAS
Yüzde 9.87 oranında artışla 1.67 lira fiyatla işlem gören hissede 168, 132, 104 adet işlem