***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
01.10.2020 09:50
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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02/07/2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.07.2020 - 30.09.2020 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/877610
BIST
10:311.150
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 4,65
|Açılış
|: 1.150
|
|Önceki Kapanış
|: 1.145
|
1.154
En Düşük
1.149
10:317,7043
En Yüksek
|Değişim
|: -0,22%
|| -0,0170
|Açılış
|: 7,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 7,8500
|
7,7332
En Düşük
7,6335
10:319,0443
En Yüksek
|Değişim
|: -0,13%
|| -0,0119
|Açılış
|: 9,0750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,1600
|
9,0945
En Düşük
8,9695
10:31467,86
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,84
|Açılış
|: 467,86
|
|Önceki Kapanış
|: 467,02
|
471,34
En Düşük
465,51
BIST En Aktif Hisseler10:29
|MERKO
|13,20
|38.799.042
|% 10,00
|
|KENT
|367,50
|762.930
|% 10,00
|
|ISBIR
|3.570,70
|1.646.093
|% 10,00
|
|SODSN
|26,00
|85.800
|% 9,98
|
|ORMA
|15,65
|431.173
|% 9,98
|
|AKMGY
|75,60
|316.084
|% -10,00
|
|YBTAS
|18.158,40
|108.950
|% -10,00
|
|TKURU
|931,50
|2.634.282
|% -9,99
|
|MRSHL
|373,00
|839.996
|% -9,99
|
|KSTUR
|198,50
|50.221
|% -9,98
|
|SISE
|7,10
|446.039.243
|% -3,01
|
|ASELS
|19,67
|317.103.355
|% 1,81
|
|GARAN
|7,17
|261.465.284
|% 0,99
|
|GUBRF
|33,38
|126.322.119
|% 3,92
|
|KRDMD
|3,36
|116.259.494
|% -0,88
|
|SISE
|7,10
|446.039.243
|% -3,01
|
|GARAN
|7,17
|261.465.284
|% 0,99
|
|KRDMD
|3,36
|116.259.494
|% -0,88
|
|YKBNK
|2,15
|71.300.407
|% 0,94
|
|ODAS
|2,84
|82.185.878
|% 0,00
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,7034
|7,7091
|% -0,16
|
|Euro
|9,0338
|9,0437
|% -0,14
|
|Sterlin
|9,9014
|9,9511
|% -0,25
|
|Frank
|8,3099
|8,3600
|% -0,25
|
|Riyal
|2,0396
|2,0499
|% -0,38
|
|10:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.895
|1.895
|9,39
|
|Altın Gr.
|468
|468
|0,87
|
|Cumhuriyet
|3.123
|3.170
|-31,00
|
|Tam
|3.105
|3.185
|-35,00
|
|Yarım
|1.501
|1.541
|-16,93
|
|Çeyrek
|753
|770
|-8,47
|
|Gümüş.Ons
|23,57
|23,61
|0,34
|
|Gümüş Gr.
|5,84
|5,85
|0,09
|
|B. Petrol
|42,24
|42,24
|-0,06
|