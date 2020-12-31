***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
31.12.2020 14:12
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
01.10.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.09.2020 - 31.12.2020 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/896032
BIST
15:301.477
En Yüksek
|Değişim
|: -0,20%
|| -2,94
|Açılış
|: 1.481
|
|Önceki Kapanış
|: 1.480
|
1.484
En Düşük
1.472
15:307,4305
En Yüksek
|Değişim
|: 0,64%
|| 0,0473
|Açılış
|: 7,4450
|
|Önceki Kapanış
|: 7,3750
|
7,4936
En Düşük
7,3424
15:309,1189
En Yüksek
|Değişim
|: 0,60%
|| 0,0548
|Açılış
|: 9,1150
|
|Önceki Kapanış
|: 9,0650
|
9,2087
En Düşük
9,0285
15:30452,39
En Yüksek
|Değişim
|: 0,65%
|| 2,92
|Açılış
|: 452,47
|
|Önceki Kapanış
|: 449,47
|
456,51
En Düşük
446,12
BIST En Aktif Hisseler15:28
|MAALT
|111,10
|41.351.191
|% 10,00
|
|KSTUR
|157,30
|511.594
|% 10,00
|
|CRFSA
|78,15
|76.068.601
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.132.059
|% 9,99
|
|PSDTC
|19,71
|21.132.059
|% 9,99
|
|ISATR
|203.315,00
|203.315
|% -10,00
|
|PAMEL
|21,32
|805.330
|% -9,97
|
|ARZUM
|24,62
|1.204.085.595
|% -9,95
|
|BRMEN
|3,46
|884.573
|% -9,90
|
|SODSN
|26,20
|286.279
|% -9,53
|
|GUBRF
|86,30
|2.466.180.913
|% 2,68
|
|ARZUM
|24,62
|1.204.085.595
|% -9,95
|
|SISE
|7,34
|1.190.047.762
|% 0,82
|
|GARAN
|10,32
|856.673.152
|% -0,48
|
|ZOREN
|2,81
|594.283.525
|% 4,07
|
|ZOREN
|2,81
|594.283.525
|% 4,07
|
|SISE
|7,34
|1.190.047.762
|% 0,82
|
|EKGYO
|2,14
|283.787.500
|% -0,47
|
|ISGYO
|2,51
|271.636.989
|% 8,66
|
|TSKB
|1,79
|197.496.903
|% -0,56
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,4264
|7,4313
|% 0,65
|
|Euro
|9,1086
|9,1202
|% 0,62
|
|Sterlin
|10,1022
|10,1528
|% 0,78
|
|Frank
|8,3851
|8,4356
|% 0,58
|
|Riyal
|1,9716
|1,9815
|% 0,48
|
|15:28
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.893
|1.893
|-0,21
|
|Altın Gr.
|451
|452
|2,10
|
|Cumhuriyet
|3.002
|3.047
|43,00
|
|Tam
|2.988
|3.066
|45,36
|
|Yarım
|1.444
|1.483
|21,94
|
|Çeyrek
|724
|741
|10,97
|
|Gümüş.Ons
|26,43
|26,48
|-0,18
|
|Gümüş Gr.
|6,31
|6,32
|-0,01
|
|B. Petrol
|51,13
|51,13
|-0,50
|
Seans Raporu
15:28
daha fazla
-
15:40POLHO
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 3.83 lira fiyatla işlem gören hissede 34, 744, 938 adet işlem
-
15:39NIBAS
Yüzde -3.49 oranında düşüşle 51.10 lira fiyatla işlem gören hissede 173, 111 adet işlem
-
15:37XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -4, 24 kaybederek (% -0.26 ) 1, 638
-
15:37
İşlem hacmi en yüksek ilk üç hisse GUBRF, ARZUM, SISE
-
15:37XU100
Endeks 1, 477 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 16 altında . İşlem hacmi 16, 807.00 milyon TL de