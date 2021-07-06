***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
06.07.2021 16:03
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
05.04.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.04.2021 - 31.06.2021 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/946930
BIST
16:391.390
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,30
|Açılış
|: 1.395
|
|Önceki Kapanış
|: 1.393
|
1.400
En Düşük
1.390
16:398,6661
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0017
|Açılış
|: 8,6600
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6600
|
8,6787
En Düşük
8,6270
16:3910,2589
En Yüksek
|Değişim
|: -0,33%
|| -0,0340
|Açılış
|: 10,2300
|
|Önceki Kapanış
|: 10,2600
|
10,3201
En Düşük
10,2348
16:39504,08
En Yüksek
|Değişim
|: 0,96%
|| 4,81
|Açılış
|: 504,31
|
|Önceki Kapanış
|: 499,27
|
505,22
En Düşük
498,74
BIST En Aktif Hisseler16:39
|GWIND
|3,74
|136.249.575
|% 10,00
|
|EDATA
|7,26
|19.100.944
|% 10,00
|
|SELVA
|6,49
|19.190.454
|% 10,00
|
|TKURU
|239,10
|7.909.796
|% 9,98
|
|EUKYO
|7,92
|6.317.159
|% 9,96
|
|DIRIT
|3,40
|452.228
|% -9,33
|
|AYES
|17,00
|261.244
|% -8,36
|
|ISBIR
|5.500,10
|1.159.072
|% -8,24
|
|SUMAS
|58,90
|119.895
|% -7,97
|
|NIBAS
|12,25
|7.618.604
|% -5,70
|
|GARAN
|8,69
|1.290.561.383
|% 0,58
|
|THYAO
|14,00
|580.410.128
|% -0,85
|
|KOZAL
|111,10
|408.808.932
|% -0,27
|
|EREGL
|18,17
|398.561.880
|% -0,27
|
|KRDMD
|6,96
|392.711.167
|% 0,58
|
|YKBNK
|2,22
|348.424.421
|% -0,45
|
|GARAN
|8,69
|1.290.561.383
|% 0,58
|
|PEKGY
|1,33
|102.574.541
|% 3,10
|
|ODAS
|1,91
|147.193.455
|% 0,53
|
|TSPOR
|2,81
|203.225.848
|% 1,44
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6613
|8,6661
|% 0,02
|
|Euro
|10,2267
|10,2589
|% -0,33
|
|Sterlin
|11,9539
|12,0138
|% -0,09
|
|Frank
|9,3465
|9,4028
|% -0,13
|
|Riyal
|2,3043
|2,3159
|% 0,01
|
|16:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.811
|1.811
|19,27
|
|Altın Gr.
|504
|504
|5,04
|
|Cumhuriyet
|3.339
|3.389
|37,00
|
|Tam
|3.322
|3.408
|36,48
|
|Yarım
|1.606
|1.648
|17,64
|
|Çeyrek
|805
|824
|8,83
|
|Gümüş.Ons
|26,52
|26,54
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|7,39
|7,40
|0,01
|
|B. Petrol
|75,57
|75,57
|-1,59
|