***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
10.01.2022 13:32
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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05.10.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
01.10..2021 - 31.12.2021 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/991572
BIST
17:032.068
En Yüksek
|Değişim
|: 1,71%
|| 34,68
|Açılış
|: 2.050
|
|Önceki Kapanış
|: 2.033
|
2.072
En Düşük
2.047
17:0313,8717
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 0,0653
|Açılış
|: 13,8650
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8600
|
13,9407
En Düşük
13,6904
17:0315,6657
En Yüksek
|Değişim
|: -0,38%
|| -0,0596
|Açılış
|: 15,6300
|
|Önceki Kapanış
|: 15,7100
|
15,8050
En Düşük
15,4901
17:03798,89
En Yüksek
|Değişim
|: 0,20%
|| 1,58
|Açılış
|: 798,83
|
|Önceki Kapanış
|: 797,31
|
805,58
En Düşük
788,80
BIST En Aktif Hisseler17:03
|YAPRK
|33,00
|14.914.209
|% 10,00
|
|INTEM
|118,80
|34.294.333
|% 10,00
|
|CLEBI
|217,80
|129.513.676
|% 10,00
|
|MTRKS
|22,46
|58.748.825
|% 9,99
|
|GEDZA
|20,04
|29.086.044
|% 9,99
|
|LIDFA
|4,30
|61.321.425
|% -9,66
|
|ELITE
|18,06
|248.902.156
|% -8,97
|
|RALYH
|11,57
|28.356.579
|% -4,70
|
|SODSN
|30,00
|170.883
|% -4,15
|
|MARKA
|3,77
|2.900.193
|% -3,83
|
|THYAO
|26,76
|3.473.172.240
|% 7,30
|
|GARAN
|11,85
|2.288.000.813
|% 0,85
|
|EREGL
|31,02
|1.740.381.362
|% 1,31
|
|KRDMD
|11,81
|1.700.724.442
|% 1,81
|
|SISE
|15,18
|1.688.933.954
|% 2,15
|
|YKBNK
|3,76
|1.202.371.103
|% 1,35
|
|EKGYO
|2,43
|682.766.760
|% 3,85
|
|GARAN
|11,85
|2.288.000.813
|% 0,85
|
|KRDMD
|11,81
|1.700.724.442
|% 1,81
|
|THYAO
|26,76
|3.473.172.240
|% 7,30
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,8542
|13,8717
|% 0,47
|
|Euro
|15,6464
|15,6657
|% -0,38
|
|Sterlin
|18,7312
|18,8252
|% 0,09
|
|Frank
|14,9197
|15,0095
|% -0,37
|
|Riyal
|3,6823
|3,7008
|% 0,42
|
|17:03
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-2,80
|
|Altın Gr.
|800
|800
|2,92
|
|Cumhuriyet
|5.319
|5.399
|-2,00
|
|Tam
|5.294
|5.428
|-4,41
|
|Yarım
|2.559
|2.626
|-2,14
|
|Çeyrek
|1.283
|1.313
|-1,07
|
|Gümüş.Ons
|22,30
|22,33
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,95
|9,97
|0,06
|
|B. Petrol
|81,60
|81,60
|-0,15
|
Seans Raporu
17:03
daha fazla
-
17:18XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 32, 1 artarak (% 1.76 ) 1, 860
-
17:18
Tavandan işlem gören hisse senedleri : CLEBI, DOBUR, INTEM, GEDZA, DYOBY, MTRKS, ERBOS, ESCAR, UZERB, YAPRK
-
17:18
PNSUT, SONME, BURVA değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
SUMAS, MARKA, ISBIR değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:18
Bu seansda işlem gören 261 hisse senedinden 166 tanesi önceki kapanış fiyatının üstünde, 84 tanesi önceki kapanış fiyatının altında 11 tanesi ise önceki kapanış fiyatı ile aynı seviyeden işlem