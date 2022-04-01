***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
01.04.2022 14:27
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
01.01.2022 - 31.03.2022 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1014933
BIST
14:322.251
En Yüksek
|Değişim
|: 0,80%
|| 17,88
|Açılış
|: 2.239
|
|Önceki Kapanış
|: 2.233
|
2.253
En Düşük
2.230
14:3214,6968
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0252
|Açılış
|: 14,6630
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6680
|
14,6976
En Düşük
14,6377
14:3216,2525
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0025
|Açılış
|: 16,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 16,2300
|
16,2783
En Düşük
16,2200
14:32910,63
En Yüksek
|Değişim
|: -0,34%
|| -3,10
|Açılış
|: 910,63
|
|Önceki Kapanış
|: 913,73
|
915,20
En Düşük
909,50
BIST En Aktif Hisseler14:29
|ULUSE
|124,60
|4.080.027
|% 9,97
|
|DAPGM
|20,52
|129.271.629
|% 9,91
|
|ASUZU
|80,50
|143.513.409
|% 7,62
|
|KONKA
|14,11
|75.240.822
|% 7,46
|
|YKSLN
|7,74
|113.837.542
|% 7,20
|
|ISKUR
|874.796,80
|3.499.187
|% -10,00
|
|PENTA
|349,50
|65.186.842
|% -6,75
|
|ITTFH
|1,36
|40.840.150
|% -6,21
|
|AKFGY
|3,16
|23.198.466
|% -4,82
|
|AYCES
|68,60
|2.600.595
|% -4,79
|
|GARAN
|12,45
|3.983.062.118
|% 2,05
|
|THYAO
|32,74
|2.386.265.295
|% 1,49
|
|PETKM
|9,43
|1.817.335.580
|% 4,43
|
|TUPRS
|228,80
|1.684.169.639
|% 6,72
|
|KRDMD
|15,54
|1.497.253.198
|% 1,57
|
|GARAN
|12,45
|3.983.062.118
|% 2,05
|
|PETKM
|9,43
|1.817.335.580
|% 4,43
|
|KARSN
|5,88
|985.465.699
|% 6,91
|
|YKBNK
|4,12
|569.170.529
|% 0,98
|
|AKBNK
|7,32
|984.546.939
|% 0,83
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,6919
|14,6937
|% 0,15
|
|Euro
|16,2430
|16,2547
|% 0,03
|
|Sterlin
|19,2480
|19,3446
|% 0,14
|
|Frank
|15,8318
|15,9272
|% -0,00
|
|Riyal
|3,9056
|3,9252
|% 0,19
|
|14:29
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.928
|1.928
|-9,59
|
|Altın Gr.
|910
|910
|-3,32
|
|Cumhuriyet
|6.048
|6.139
|-20,00
|
|Tam
|5.996
|6.145
|-41,23
|
|Yarım
|2.898
|2.973
|-19,94
|
|Çeyrek
|1.454
|1.486
|-9,97
|
|Gümüş.Ons
|24,66
|24,69
|-0,12
|
|Gümüş Gr.
|11,64
|11,65
|-0,05
|
|B. Petrol
|105
|105
|0,32
|