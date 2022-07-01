***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu
01.07.2022 15:18
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )
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Yatırımcı Raporu
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Açıklamalar
01.04.2022 - 30.06.2022 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine arz ederiz.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040690
BIST
15:192.442
En Yüksek
|Değişim
|: 1,54%
|| 36,95
|Açılış
|: 2.409
|
|Önceki Kapanış
|: 2.405
|
2.448
En Düşük
2.400
15:1916,7582
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0598
|Açılış
|: 16,7750
|
|Önceki Kapanış
|: 16,7050
|
16,7710
En Düşük
16,6705
15:1917,4628
En Yüksek
|Değişim
|: -0,37%
|| -0,0646
|Açılış
|: 17,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 17,4150
|
17,5449
En Düşük
17,4341
15:19962,01
En Yüksek
|Değişim
|: -0,82%
|| -7,92
|Açılış
|: 962,01
|
|Önceki Kapanış
|: 969,93
|
971,27
En Düşük
961,34
BIST En Aktif Hisseler15:17
|ISSEN
|28,16
|58.721.563
|% 10,00
|
|KOZAL
|185,00
|1.097.824.364
|% 8,82
|
|GESAN
|45,40
|214.578.431
|% 8,04
|
|OZKGY
|5,94
|34.648.461
|% 7,80
|
|OZKGY
|5,94
|34.648.461
|% 7,80
|
|GLRYH
|3,23
|31.609.710
|% -5,28
|
|DAGHL
|26,56
|1.003.043
|% -4,73
|
|RTALB
|7,13
|97.772.553
|% -4,42
|
|AKCNS
|20,54
|5.095.064
|% -3,75
|
|OYAYO
|8,31
|2.080.590
|% -3,60
|
|THYAO
|49,36
|4.059.964.657
|% 5,47
|
|SISE
|21,20
|1.252.440.601
|% -1,40
|
|KOZAL
|185,00
|1.097.824.364
|% 8,82
|
|EREGL
|27,16
|914.631.693
|% 0,07
|
|TUPRS
|270,30
|777.415.666
|% 2,19
|
|EKGYO
|2,64
|234.291.297
|% 0,00
|
|THYAO
|49,36
|4.059.964.657
|% 5,47
|
|YKBNK
|4,37
|349.561.554
|% 0,92
|
|ODAS
|2,90
|232.086.982
|% 0,35
|
|SISE
|21,20
|1.252.440.601
|% -1,40
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|16,7456
|16,7567
|% 0,35
|
|Euro
|17,4390
|17,4626
|% -0,37
|
|Sterlin
|20,1023
|20,2031
|% -0,82
|
|Frank
|17,3544
|17,4590
|% -0,31
|
|Riyal
|4,4486
|4,4709
|% 0,31
|
|15:17
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.789
|1.789
|-18,30
|
|Altın Gr.
|962
|963
|-7,33
|
|Cumhuriyet
|6.435
|6.532
|-59,00
|
|Tam
|6.431
|6.516
|-74,00
|
|Yarım
|3.148
|3.186
|-36,00
|
|Çeyrek
|1.577
|1.592
|-19,00
|
|Gümüş.Ons
|19,65
|19,68
|-0,61
|
|Gümüş Gr.
|10,56
|10,59
|-0,31
|
|B. Petrol
|112
|112
|3,10
|
Seans Raporu
15:17
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15:31GESAN
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15:28XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre 43, 78 artarak (% 1.68 ) 2, 653
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15:28XU100
Endeks 2, 441 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 1, 47 üstünde . İşlem hacmi 18, 630.00 milyon TL de