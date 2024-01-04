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***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu

04.01.2024 09:47
***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu


***KTKVK*** KT KİRA SERTİFİKALARI VARLIK KİRALAMA A.Ş.( Yatırımcı Raporu )

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Yatırımcı Raporu

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
03.10.2023
Bildirim İçeriği

Açıklamalar

01.10.2023 - 31.12.2023 tarihlerini kapsayan Yatırımcı Raporu ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun Bilgisine Arz Ederiz.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1232334


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BIST En Aktif Hisseler10:42
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
BIOEN 18,66 38.502.015 % 9,96  
QNBFL 1.006,00 3.561.240 % 9,95  
AYCES 667,00 40.739.535 % 7,32  
VKING 31,56 23.232.008 % 6,55  
KGYO 33,80 1.579.958 % 5,69  
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10:42 Alış Satış %  
Dolar 29,7791 29,7852 % 0,05  
Euro 32,6588 32,6861 % 0,40  
Sterlin 37,6623 37,8512 % 0,20  
Frank 34,9696 35,1803 % 0,24  
Riyal 7,9164 7,9561 % 0,03  
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10:42 Alış Satış %  
Gümüş ONS 23,00 23,03 % 0,66  
Platin 970,64 974,34 % 0,66  
Paladyum 1.068,06 1.074,62 % 0,66  
Brent Pet. 78,69 78,69 % 0,66  
Altın Ons 2.048,27 2.048,59 % 0,66  
Seans Raporu 10:42
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