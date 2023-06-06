***KTLEV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu









***KTLEV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )İlgili Şirketler [KTLEV]İlgili Fonlar []TürkçeBISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi DuyurusuYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarKTLEV.HE [Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemiyle Halka Arz] Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş Miktar: 60.000.000 TL nominal, Aracı: IYF Kapanış Tarihi: 07.06.2023, Fiyat: 13,43 TL İlgili sırada maksimum emir değeri 805.800.000 TL olacaktır. Halka arz emir toplama 10:30-13:00 saatleri arasında yapılmaktadır. Dağıtıma konu hesap türleri üzerinden iletilen aynı MKK sicil numarasına sahip emirlerden sadece fiyat ve zaman önceliği kuralına göre ilk emir dağıtıma katılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1156265BIST