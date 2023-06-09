***KTLEV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***KTLEV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [KTLEV]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarKatılımevim Tas.Fin. payları, 12/06/2023 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Yıldız Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Yıldız, BIST Halka Arz, BIST Mali ve BIST Katılım Tüm endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 180.000.000 ve fiili dolaşımdaki pay oranı ise %33 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiKATILIMEVIM TAS.FIN. XUTUM 12/06/2023KATILIMEVIM TAS.FIN. XTUMY 12/06/2023KATILIMEVIM TAS.FIN. XYLDZ 12/06/2023KATILIMEVIM TAS.FIN. XHARZ 12/06/2023KATILIMEVIM TAS.FIN. XUMAL 12/06/2023KATILIMEVIM TAS.FIN. XKTUM 12/06/2023http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157640BIST