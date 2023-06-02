***KTLEV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı









***KTLEV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların Borsa Birincil Piyasada Halka Arzı )İlgili Şirketler [KTLEV]İlgili Fonlar []TürkçePayların Borsa Birincil Piyasada Halka ArzıYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiBorsa Karar Tarihi02/06/2023Payları Halka Arz Edilecek Şirketin UnvanıKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.Halka Arz Edilecek Payların Nominal Tutarı (TL)60.000.000Halka Arz Edilecek Payların Sermayeye Oranı (%)33,33Halka Arz YöntemiBorsada (On the Exchange)Halka Arz Fiyatı (TL)13,43Aracı Kuruluşİnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş.Halka Arz Sonrası İşlem Göreceği PazarYıldız PazarUygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)805.800.000AçıklamalarKatılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin (Şirket) halka arz edilecek toplam 60.000.000 TL nominal değerli payları, Borsa Birincil Piyasa'da Sabit Fiyatla Talep Toplama ve Satış Yöntemi ile beher pay için 13,43 TL fiyattan 06-07/06/2023 tarihlerinde İnfo Yatırım Menkul Değerler A.Ş. aracılığıyla, KTLEV.HE (ikincil piyasada işlem kodu KTLEV.E olacaktır) işlem sırasında satışa sunulacaktır.Şirket payları, birincil piyasa işlemlerinin tamamlanmasını takiben, Borsamızca yapılacak değerlendirmenin ardından ikincil piyasada işlem görebilecektir.KTLEV.HE'ye iletilecek emirlerde yalnızca [İptale Kadar Geçerli (İKG)] emir geçerlilik türü kullanılmalıdır. İlgili sırada maksimum emir değeri 805.800.000 TL olacaktır. Halka arza ilişkin emirlerin Borsamıza iletilmesine aracılık eden üyelerin, emirleri Borsamız birincil piyasasına iletirken kendi risk tanımlamaları çerçevesinde birden fazla emre bölerek iletmeleri halinde fiyat - zaman önceliğini haiz ilk emir dışındaki diğer emirler mükerrer olarak girilmiş olacağından dağıtıma konu edilmemektedir.Şirketin paylarının halka arzına ilişkin izahname Kamuyu Aydınlatma Platformu'nunhttps://www.kap.org.tr/tr/sirketler/DKinternet adresinde yayınlanmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1155798BIST