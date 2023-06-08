***KTLEV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
08.06.2023 18:10
***KTLEV*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [KTLEV]
İlgili Fonlar []
Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
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Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
08/06/2023
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
60.000.000
Baz Fiyat (TL)
13,43
İşlem Göreceği Pazar
Yıldız Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
1.000.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
12/06/2023
Halka Arz Yöntemi
Borsada (On the Exchange)
Halka Arz Tarihi
6-7/06/2023
Açıklamalar
Katılımevim Tasarruf Finansman A.Ş.'nin (Şirket) 60.000.000 TL nominal değerli paylarının halka arzı tamamlanmış olup, Şirketin sermayesini temsil eden 180.000.000 TL nominal değerli payları Kotasyon Yönergesi'nin 8'inci maddesi çerçevesinde kota alınmıştır. Halka arz edilen Şirket payları 12/06/2023 tarihinden itibaren Yıldız Pazar'da 13,43 TL/pay baz fiyat, "KTLEV.E" kodu ve sürekli işlem yöntemiyle işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 1.000.000 TL olarak belirlenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1157361
BIST
18:055.554
En Düşük
|Değişim
|: -0,13%
|| -7,18
|Açılış
|: 5.550
|
|Önceki Kapanış
|: 5.561
|
5.459
En Yüksek
5.594
18:0523,3693
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,1140
|Açılış
|: 23,4500
|
|Önceki Kapanış
|: 23,2300
|
23,4698
En Düşük
23,2200
18:0525,4412
En Yüksek
|Değişim
|: 1,99%
|| 0,4966
|Açılış
|: 25,2000
|
|Önceki Kapanış
|: 24,9000
|
25,5728
En Düşük
24,9536
18:051.477,82
En Yüksek
|Değişim
|: 1,85%
|| 26,86
|Açılış
|: 1.477,37
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450,96
|
1.480,94
En Düşük
1.448,64
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DESPC
|22,44
|37.521.309
|% 10,00
|
|SODSN
|31,90
|3.126.774
|% 10,00
|
|AYCES
|97,45
|44.122.214
|% 9,99
|
|EGPRO
|91,50
|93.254.626
|% 9,98
|
|TETMT
|227,10
|20.483.969
|% 9,98
|
|OTTO
|126,00
|2.941.910
|% -10,00
|
|IMASM
|17,66
|605.361.794
|% -9,99
|
|ETILR
|16,62
|49.571.786
|% -9,97
|
|DOGUB
|15,12
|105.845.520
|% -9,95
|
|EUKYO
|5,20
|11.839.489
|% -9,88
|
|THYAO
|171,60
|7.471.766.411
|% -0,52
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|SASA
|65,90
|3.607.189.973
|% -0,60
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|EKGYO
|7,86
|2.881.697.671
|% -1,38
|
|YKBNK
|12,40
|4.085.416.658
|% 2,39
|
|ISCTR
|13,59
|3.530.899.630
|% 2,33
|
|KRDMD
|21,18
|4.416.546.923
|% 4,54
|
|SKBNK
|2,57
|520.634.735
|% 2,39
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|23,3511
|23,3693
|% 0,49
|
|Euro
|25,3772
|25,4412
|% 1,99
|
|Sterlin
|29,2281
|29,3747
|% 1,33
|
|Frank
|25,8548
|26,0105
|% 1,58
|
|Riyal
|6,2112
|6,2424
|% 0,45
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.967
|1.968
|27,39
|
|Altın Gr.
|1.478
|1.479
|27,63
|
|Cumhuriyet
|9.886
|10.035
|50,00
|
|Tam
|9.828
|10.096
|50,52
|
|Yarım
|4.835
|4.922
|53,00
|
|Çeyrek
|2.410
|2.457
|23,00
|
|Gümüş.Ons
|24,25
|24,28
|0,83
|
|Gümüş Gr.
|18,19
|18,21
|0,67
|
|B. Petrol
|74,36
|74,36
|-2,59
|