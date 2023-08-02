***KTLEV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
02.08.2023 12:27
***KTLEV*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [KTLEV]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
KTLEV.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1179591
BIST
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12:577.228
En Düşük
|Değişim
|: 0,83%
|| 59,49
|Açılış
|: 7.180
|
|Önceki Kapanış
|: 7.169
|
7.175
En Yüksek
7.241
12:5726,9678
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 0,0321
|Açılış
|: 27,0200
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0250
|
27,4330
En Düşük
26,9005
12:5729,6213
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,0131
|Açılış
|: 29,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6500
|
30,2683
En Düşük
29,5443
12:571.690,19
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 5,99
|Açılış
|: 1.690,19
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,19
|
1.718,88
En Düşük
1.681,65
BIST En Aktif Hisseler12:57
|ULKER
|42,90
|699.975.086
|% 10,00
|
|KTSKR
|68,20
|86.806.014
|% 10,00
|
|TETMT
|587,40
|3.920.126
|% 10,00
|
|MMCAS
|7,59
|276.405
|% 10,00
|
|SEYKM
|8,37
|10.204.687
|% 9,99
|
|AVHOL
|113,40
|1.284.255
|% -10,00
|
|EDIP
|19,19
|21.997.804
|% -9,99
|
|PCILT
|34,28
|7.595.008
|% -9,98
|
|KTLEV
|36,88
|104.275.391
|% -9,16
|
|SNPAM
|17,70
|155.795
|% -7,18
|
|EREGL
|42,06
|3.946.817.433
|% 3,19
|
|THYAO
|234,10
|3.268.739.767
|% 1,34
|
|SASA
|63,75
|3.167.445.059
|% -1,01
|
|ASTOR
|113,90
|2.390.493.884
|% 0,71
|
|YKBNK
|14,33
|1.989.368.123
|% 0,00
|
|IHYAY
|1,29
|212.430.074
|% 0,78
|
|YKBNK
|14,33
|1.989.368.123
|% 0,00
|
|EKGYO
|8,64
|1.094.660.428
|% 0,82
|
|GSDHO
|5,67
|699.730.853
|% -1,05
|
|EREGL
|42,06
|3.946.817.433
|% 3,19
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9567
|26,9678
|% 0,12
|
|Euro
|29,6092
|29,6213
|% 0,04
|
|Sterlin
|34,3461
|34,5183
|% 0,09
|
|Frank
|30,6141
|30,7985
|% -0,15
|
|Riyal
|7,1641
|7,2000
|% 0,07
|
|12:57
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|5,06
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,99
|
|Cumhuriyet
|11.288
|11.459
|-12,00
|
|Tam
|11.040
|11.118
|-13,00
|
|Yarım
|5.524
|5.585
|-6,00
|
|Çeyrek
|2.762
|2.792
|-4,00
|
|Gümüş.Ons
|24,32
|24,34
|0,03
|
|Gümüş Gr.
|21,08
|21,10
|0,04
|
|B. Petrol
|85,34
|85,34
|0,43
|