***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.12.2023Tescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalar29.12.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmesi onaylanmıştır. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230782BIST