***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
29.12.2023 18:12
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.12.2023
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
29.12.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmesi onaylanmıştır. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1230782
BIST