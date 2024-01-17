***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi18.08.2023-29.12.2023Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2023-31.12.2023Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi29.12.2023Tescil Tarihi17.01.2024Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su17.01.2024-11002Açıklamalar29.12.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmesi onaylanmış olup söz konusu husus 17.01.2024 tarihinde tescil edilmiş, 17.01.2024 tarih ve 11002 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241123BIST