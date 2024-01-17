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***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

17.01.2024 18:24
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi


***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )

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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
18.08.2023-29.12.2023
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2023-31.12.2023
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
29.12.2023
Tescil Tarihi
17.01.2024
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
17.01.2024-11002
Açıklamalar

29.12.2023 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2023 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmesi onaylanmış olup söz konusu husus 17.01.2024 tarihinde tescil edilmiş, 17.01.2024 tarih ve 11002 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur.    Saygılarımızla,




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241123


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