***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
15.03.2024 17:21
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.03.2024
Tescil Tarihi
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Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
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Açıklamalar
15.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim A.Ş. firması tarafından gerçekleştirilmesi onaylanmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1259253
BIST