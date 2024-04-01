***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi14.02.2023-15.03.2024Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıAksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim ŞirketiHangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2024-31.12.2024Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi15.03.2024Tescil Tarihi01.04.2024Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su01.04.2024-11055Açıklamalar15.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmesi kabul edilmiş olup söz konusu husus 01.04.2024 tarihinde tescil edilmiş, 01.04.2024 tarih ve 11055 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur. Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265146BIST