***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
01.04.2024 17:28
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
14.02.2023-15.03.2024
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2024-31.12.2024
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
15.03.2024
Tescil Tarihi
01.04.2024
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
01.04.2024-11055
Açıklamalar
15.03.2024 tarihinde yapılan Olağan Genel Kurul Toplantısında, Şirketimizin 2024 yılı finansal tablolarının bağımsız denetiminin Aksis Uluslararası Bağımsız Denetim Anonim Şirketi tarafından gerçekleştirilmesi kabul edilmiş olup söz konusu husus 01.04.2024 tarihinde tescil edilmiş, 01.04.2024 tarih ve 11055 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur. Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265146
BIST