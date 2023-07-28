***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili
28.07.2023 10:50
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme Tadili )
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Türkçe
Esas Sözleşme Tadili
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz paylarının halka arzı sonrasında çıkarılmış sermayemizin 150.000.000 TL'den 180.000.000 TL'ye artırılması nedeniyle 6362 Sayılı Sermaye Piyasası Kanunu'nun 18. maddesinin 7. fıkrası uyarınca, tescil edilmesi gereken Şirketimizin Esas Sözleşmesi'nin "Sermaye" başlıklı 6. maddesi ekteki şekilde tadil edilerek 27.07.2023 tarihinde İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü tarafından tescil edilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176149
BIST
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12:276.969
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En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler12:27
|SDTTR
|238,80
|471.560.913
|% 10,00
|
|ATAKP
|47,78
|10.380.348
|% 9,99
|
|TTRAK
|668,60
|360.960.175
|% 9,99
|
|ETYAT
|8,16
|12.687.144
|% 9,97
|
|KLSER
|30,24
|7.084.234
|% 9,96
|
|OYAYO
|40,56
|43.325.911
|% -9,99
|
|PENTA
|24,48
|877.535.071
|% -9,93
|
|ITTFH
|5,14
|58.328.342
|% -5,86
|
|FORTE
|69,75
|101.136.193
|% -5,42
|
|YGYO
|2,92
|84.516.340
|% -3,31
|
|THYAO
|231,60
|5.114.258.328
|% 1,36
|
|YKBNK
|13,89
|4.090.324.404
|% 5,31
|
|ASTOR
|104,20
|3.439.797.988
|% 2,86
|
|EREGL
|38,42
|2.426.895.922
|% 1,32
|
|EKGYO
|8,68
|2.397.719.201
|% 2,48
|
|YKBNK
|13,89
|4.090.324.404
|% 5,31
|
|EKGYO
|8,68
|2.397.719.201
|% 2,48
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|SKBNK
|3,11
|797.992.961
|% 4,01
|
|ISCTR
|14,89
|2.064.812.605
|% 3,62
|
|AKBNK
|28,10
|2.314.392.535
|% 6,28
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9488
|26,9543
|% 0,19
|
|Euro
|29,5653
|29,5736
|% 0,07
|
|Sterlin
|34,4364
|34,6091
|% 0,21
|
|Frank
|30,8108
|30,9964
|% -0,18
|
|Riyal
|7,1627
|7,1986
|% 0,04
|
|12:27
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.950
|1.950
|4,74
|
|Altın Gr.
|1.688
|1.689
|3,96
|
|Cumhuriyet
|11.259
|11.429
|-13,00
|
|Tam
|11.011
|11.093
|-50,00
|
|Yarım
|5.497
|5.572
|-25,00
|
|Çeyrek
|2.757
|2.786
|-13,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,19
|0,05
|
|Gümüş Gr.
|20,93
|20,95
|0,04
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|B. Petrol
|83,52
|83,52
|-0,27
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