***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme
28.07.2023 11:10
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Esas Sözleşme )
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Türkçe
Esas Sözleşme
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Açıklamalar
Şirketimizin güncel esas sözleşmesi ektedir.
Saygılarımızla,
Bildirim İçeriği
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Esas Sözleşme Değişikliklerine İlişkin Kronoloji
Madde No Madde Değişikliğinin Tescil Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG Tarihi Tescilin İlanına İlişkin TTSG No
6 27/07/2023 27/07/2023 10880
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1176157
BIST
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12:276.969
En Düşük
|Değişim
|: 1,65%
|| 113,29
|Açılış
|: 6.925
|
|Önceki Kapanış
|: 6.856
|
6.912
En Yüksek
6.992
12:2726,9543
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 0,0522
|Açılış
|: 26,9900
|
|Önceki Kapanış
|: 27,0200
|
26,9873
En Düşük
26,9061
12:2729,5736
En Yüksek
|Değişim
|: 0,07%
|| 0,0195
|Açılış
|: 29,5500
|
|Önceki Kapanış
|: 29,7000
|
29,6381
En Düşük
29,4967
12:271.689,57
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 4,87
|Açılış
|: 1.689,57
|
|Önceki Kapanış
|: 1.684,70
|
1.696,52
En Düşük
1.682,47
BIST En Aktif Hisseler12:25
|SDTTR
|238,80
|470.883.676
|% 10,00
|
|ATAKP
|47,78
|10.351.919
|% 9,99
|
|ETYAT
|8,16
|12.612.855
|% 9,97
|
|KLSER
|30,24
|7.050.547
|% 9,96
|
|CEMAS
|2,87
|198.662.492
|% 9,96
|
|PENTA
|24,48
|876.112.538
|% -9,93
|
|FORTE
|69,85
|100.191.551
|% -5,29
|
|IDEAS
|41,00
|18.502.331
|% -3,53
|
|KGYO
|53,25
|27.772.116
|% -3,09
|
|MERIT
|49,00
|17.823.499
|% -2,97
|
|ASTOR
|103,90
|3.413.591.565
|% 2,57
|
|CANTE
|19,43
|1.445.219.006
|% 3,90
|
|EUPWR
|180,00
|1.140.260.240
|% 1,12
|
|KAYSE
|30,56
|1.003.130.126
|% 4,09
|
|PENTA
|24,48
|876.112.538
|% -9,93
|
|CANTE
|19,43
|1.445.219.006
|% 3,90
|
|PENTA
|24,48
|876.112.538
|% -9,93
|
|ASTOR
|103,90
|3.413.591.565
|% 2,57
|
|AKYHO
|3,09
|106.294.336
|% 0,00
|
|KAYSE
|30,56
|1.003.130.126
|% 4,09
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|26,9480
|26,9535
|% 0,19
|
|Euro
|29,5576
|29,5692
|% 0,05
|
|Sterlin
|34,4343
|34,6070
|% 0,21
|
|Frank
|30,8026
|30,9881
|% -0,20
|
|Riyal
|7,1629
|7,1989
|% 0,04
|
|12:25
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.949
|1.949
|3,93
|
|Altın Gr.
|1.690
|1.690
|5,49
|
|Cumhuriyet
|11.268
|11.438
|-4,00
|
|Tam
|11.022
|11.104
|-39,00
|
|Yarım
|5.503
|5.578
|-19,00
|
|Çeyrek
|2.760
|2.789
|-10,00
|
|Gümüş.Ons
|24,15
|24,18
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|20,94
|20,97
|0,06
|
|B. Petrol
|83,61
|83,61
|-0,18
|