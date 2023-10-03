***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Takvim









***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Takvim )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal TakvimBildirim İçeriğiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)AçıklamaŞirketimizin 01.01.2023 – 30.09.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 24 Ekim 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.Saygılarımızla,Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan TarihiFinansal Tablo Dönemler1. Çeyrek2. Çeyrek3. Çeyrek01/01/2023 30/09/2023 24/10/2023Yıllıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199086BIST