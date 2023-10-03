***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Takvim
03.10.2023 18:20
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2023 – 30.09.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 24 Ekim 2023 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Saygılarımızla,
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2023 30/09/2023 24/10/2023
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1199086
BIST
'
18:058.514
En Düşük
|Değişim
|: 0,31%
|| 26,58
|Açılış
|: 8.547
|
|Önceki Kapanış
|: 8.487
|
8.462
En Yüksek
8.563
18:0527,5133
En Yüksek
|Değişim
|: 0,23%
|| 0,0641
|Açılış
|: 27,5600
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3500
|
27,9577
En Düşük
27,3884
18:0528,9074
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 0,1172
|Açılış
|: 28,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7500
|
29,3488
En Düşük
28,7254
18:051.614,41
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,24
|Açılış
|: 1.614,41
|
|Önceki Kapanış
|: 1.613,17
|
1.641,75
En Düşük
1.602,56
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BFREN
|7.413,80
|21.351.744
|% 10,00
|
|CMBTN
|982,50
|175.146.802
|% 10,00
|
|EGEEN
|9.196,30
|1.359.022.355
|% 10,00
|
|HUBVC
|9,68
|36.719.190
|% 10,00
|
|KONYA
|6.409,30
|588.901.837
|% 10,00
|
|SNPAM
|56,25
|1.017.675
|% -10,00
|
|ISBIR
|130,50
|5.894.310
|% -10,00
|
|ISBTR
|280.392,90
|5.047.072
|% -10,00
|
|QNBFB
|327,30
|3.286.092
|% -9,98
|
|SODSN
|72,20
|3.912.912
|% -8,72
|
|THYAO
|247,70
|10.824.943.514
|% -2,25
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EREGL
|44,72
|6.635.255.795
|% -0,13
|
|SISE
|56,50
|5.063.722.455
|% 1,35
|
|FROTO
|918,70
|4.981.382.014
|% 8,31
|
|ZOREN
|6,89
|4.125.616.320
|% 9,89
|
|PETKM
|21,80
|8.382.261.056
|% 5,72
|
|EKGYO
|8,31
|2.591.471.297
|% -1,07
|
|ODAS
|13,94
|3.233.710.552
|% 4,73
|
|PSGYO
|6,60
|1.274.716.371
|% -6,65
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,5023
|27,5224
|% 0,27
|
|Euro
|28,7853
|28,9102
|% 0,42
|
|Sterlin
|33,1499
|33,3162
|% 0,23
|
|Frank
|29,7593
|29,9386
|% -0,02
|
|Riyal
|7,3130
|7,3496
|% 0,24
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-4,68
|
|Altın Gr.
|1.614
|1.614
|1,13
|
|Cumhuriyet
|11.084
|11.251
|35,00
|
|Tam
|10.840
|10.971
|31,00
|
|Yarım
|5.437
|5.502
|10,00
|
|Çeyrek
|2.710
|2.751
|5,00
|
|Gümüş.Ons
|21,15
|21,18
|0,12
|
|Gümüş Gr.
|18,74
|18,77
|0,19
|
|B. Petrol
|91,22
|91,22
|0,51
|