***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Takvim
25.12.2023 10:44
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Finansal Takvim )
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Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimizin 01.01.2023 – 31.12.2023 hesap dönemine ilişkin finansal raporlarının 31 Ocak 2024 tarihinde kamuya açıklanması planlanmaktadır.
Saygılarımızla,
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
- - -
2. Çeyrek
- - -
3. Çeyrek
- - -
Yıllık
01/01/2023 31/12/2023 31/01/2024
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1228396
BIST
'
12:057.402
En Düşük
|Değişim
|: -2,06%
|| -155,99
|Açılış
|: 7.527
|
|Önceki Kapanış
|: 7.558
|
7.349
En Yüksek
7.527
12:0529,2706
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,0599
|Açılış
|: 29,2400
|
|Önceki Kapanış
|: 29,2600
|
29,3122
En Düşük
28,8047
12:0532,3935
En Yüksek
|Değişim
|: 0,52%
|| 0,1666
|Açılış
|: 32,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 32,1500
|
32,3935
En Düşük
31,9048
12:051.932,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 3,59
|Açılış
|: 1.932,18
|
|Önceki Kapanış
|: 1.928,59
|
1.935,03
En Düşük
1.901,52
BIST En Aktif Hisseler12:05
|KUVVA
|44,60
|128.225
|% 9,96
|
|SAMAT
|53,90
|9.986.376
|% 9,96
|
|DIRIT
|9,89
|284.159
|% 9,89
|
|DAGHL
|14,97
|5.089.948
|% 8,87
|
|PRZMA
|32,78
|30.123.194
|% 7,48
|
|SKBNK
|5,67
|203.578.960
|% -10,00
|
|MRGYO
|4,60
|75.510.132
|% -9,98
|
|SMART
|30,86
|24.633.074
|% -9,98
|
|DERHL
|7,31
|10.835.833
|% -9,98
|
|MAGEN
|10,01
|40.645.276
|% -9,98
|
|THYAO
|228,90
|1.599.344.450
|% -1,76
|
|TUPRS
|145,50
|1.352.992.013
|% 0,48
|
|KBORU
|48,44
|877.363.063
|% 2,67
|
|ISCTR
|23,16
|826.853.612
|% -2,61
|
|AKBNK
|38,20
|799.860.342
|% -2,45
|
|BEGYO
|2,80
|114.948.903
|% 0,36
|
|EKGYO
|6,93
|254.464.433
|% -2,12
|
|ISCTR
|23,16
|826.853.612
|% -2,61
|
|AKFGY
|1,75
|63.141.462
|% -3,31
|
|IHLAS
|0,99
|35.213.264
|% -2,94
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,2643
|29,2706
|% 0,21
|
|Euro
|32,2524
|32,3935
|% 0,52
|
|Sterlin
|37,0603
|37,2462
|% 0,17
|
|Frank
|34,0422
|34,2473
|% 0,11
|
|Riyal
|7,7797
|7,8187
|% 0,20
|
|12:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,17
|24,22
|% 0,66
|
|Platin
|970,66
|980,34
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.202,35
|1.207,70
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|79,18
|79,18
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.052,78
|2.053,27
|% 0,66
|