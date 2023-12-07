***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
07.12.2023 10:11
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Düzeltme Nedeni Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri başlığında düzeltme
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 05.12.2023
Genel Kurul Tarihi 29.12.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu Tatlısu Mh. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi
5 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti
9 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum hedefiyle Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'imizin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması
15 - Ücret Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 2022 Faaliyet Raporu.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Sehven "Yoktur" olarak işaretlenen Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri başlığında düzeltme yapılmıştır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1223296
BIST