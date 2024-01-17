***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
17.01.2024 18:19
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Tescili
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2022
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2022
Karar Tarihi 05.12.2023
Genel Kurul Tarihi 29.12.2023
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 28.12.2023
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu Tatlısu Mh. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2022 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 - 2022 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi
5 - 2022 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2022 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun 2022 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti
9 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - 2022 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2023 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
11 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
13 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
14 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği'nde (II-17.1) yer alan, Kurumsal Yönetim İlkeleri'ne uyum hedefiyle Yönetim Kurulu tarafından hazırlanan Şirket'imizin Bilgilendirme Politikası, Kar Dağıtım Politikası, Bağış ve Yardım Politikasının Genel Kurul'un onayına sunulması
15 - Ücret Politikası hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
16 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Sonuçları
Genel Kurul Yapıldı mı? Evet
Genel Kurul Sonuçları 2022 Yılı Olağan Genel Kurulu 29.12.2023 tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.
Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan Kararlar
Kar Payı Dağıtım Görüşüldü
Genel Kurul Kararları Tescili
Genel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? Evet
Tescil Tarihi 17.01.2024
Genel Kurul Sonuç Dökümanları
EK: 1 2022 GENEL KURUL İMZALI TOPLANTI TUTANAĞI.pdf - Tutanak
EK: 2 2022 GENEL KURUL İMZALI HAZİRUN CETVELİ.pdf - Hazır Bulunanlar Listesi
Ek Açıklamalar
29.12.2023 tarihinde yapılan 2022 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları 17.01.2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi aynı tarihli 11002 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241117
BIST