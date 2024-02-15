***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı ÇağrısıYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 15.02.2024Genel Kurul Tarihi 15.03.2024Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu Tatlısu Mh. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi5 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti9 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması10 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi15 - Dilek ve temenniler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul Çağrı DökümanlarıEK: 1 DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 2 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 3 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEK: 4 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı DokümanıEK: 5 Katılımevim Faaliyet Raporu 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme DokümanıEk AçıklamalarŞirketimizin 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait 2023 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 15 Mart 2024 Cuma günü saat 10:00'da Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mah. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde toplanacaktır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249922BIST