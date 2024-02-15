***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim
15.02.2024 20:43
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı Çağrısı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Genel Kurul Çağrısı
Genel Kurul Tipi Olağan Genel Kurul
Hesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023
Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023
Karar Tarihi 15.02.2024
Genel Kurul Tarihi 15.03.2024
Genel Kurul Saati 10:00
GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.03.2024
Ülke Türkiye
Şehir İSTANBUL
İlçe ÜMRANİYE
Adres Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu Tatlısu Mh. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul
Gündem Maddeleri
1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi
2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi
3 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi
5 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri
7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması
8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti
9 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması
10 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi
11 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi
12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi
13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi
14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi
15 - Dilek ve temenniler, kapanış
Gündemde Yer Alan Hak Kullanım Süreçleri
Kar Payı Dağıtım
Genel Kurul Çağrı Dökümanları
EK: 1 DAVET.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 2 GÜNDEM.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 3 BİLGİLENDİRME DÖKÜMANI.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
EK: 4 VEKALETNAME.pdf - Diğer Genel Kurul Çağrı Dokümanı
EK: 5 Katılımevim Faaliyet Raporu 2023.pdf - Genel Kurul Bilgilendirme Dokümanı
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 1 Ocak 2023- 31 Aralık 2023 hesap dönemine ait 2023 yılı Olağan Genel Kurulu, aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek ve karara bağlamak üzere 15 Mart 2024 Cuma günü saat 10:00'da Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu, Tatlısu Mah. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbul adresinde toplanacaktır.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1249922
BIST