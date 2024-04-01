***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim









***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Genel Kurul İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Toplantı TesciliYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGenel Kurul ÇağrısıGenel Kurul Tipi Olağan Genel KurulHesap Dönemi Başlangıç Tarihi 01.01.2023Hesap Dönemi Bitiş Tarihi 31.12.2023Karar Tarihi 15.02.2024Genel Kurul Tarihi 15.03.2024Genel Kurul Saati 10:00GK'na Katılım İçin Pay Sahibi Olunması Gereken Son Tarih 14.03.2024Ülke TürkiyeŞehir İSTANBULİlçe ÜMRANİYEAdres Bof Hotels Ceo Suites Ataşehir-Çınar Toplantı Salonu Tatlısu Mh. Haliç Sk. No:10 Ümraniye/İstanbulGündem Maddeleri1 - Açılış ve Toplantı Başkanlığı'nın seçimi2 - Toplantı Tutanağının imzalanması hususunda Toplantı Başkanlığı'na yetki verilmesi3 - 2023 yılı faaliyet dönemine ait Yönetim Kurulu Faaliyet Raporunun okunması, müzakeresi ve onaya sunulması4 - 2023 yılı hesap dönemine ilişkin Bağımsız Denetim Rapor Özetinin okunması ve müzakeresi5 - 2023 faaliyet yılına ilişkin Finansal Tabloların okunması, müzakeresi ve onaya sunulması6 - Yönetim Kurulu Üyelerinin 2023 faaliyet dönemine ilişkin faaliyetlerinden dolayı ayrı ayrı ibra edilmeleri7 - Yönetim Kurulu'nun 2023 yılı hesap dönemine ilişkin kar dağıtımı hakkındaki önerisinin okunması, müzakeresi ve onaya sunulması8 - Yönetim Kurulu Üyelerine ödenecek ücretlerin tespiti9 - Yönetim Kurulu'nun 2024 yılı için Bağımsız Denetim Kuruluşu seçimi ile ilgili önerisinin görüşülmesi ve Genel Kurul'un onayına sunulması10 - Yönetim Kurulu tarafından alınan karar uyarınca gerçekleştirilen pay geri alım işlemleri hakkında pay sahiplerine bilgi verilmesi11 - 2023 yılında yapılan bağış ve yardımlar hakkında Genel Kurul'un bilgilendirilmesi ve 2024 yılında yapılacak bağışlar için üst sınır belirlenmesi12 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) uyarınca üçüncü kişiler lehine teminat, rehin ve ipotek verilip verilmediğine ilişkin hissedarlara bilgi verilmesi13 - Sermaye Piyasası Kurulu'nun Kurumsal Yönetim Tebliği (II-17.1) üçüncü bölümde düzenlenen İlişkili Taraf İşlemleri kapsamında "İlişkili Taraflarla" yapılan işlemler hakkında Genel Kurul'a bilgi verilmesi14 - Yönetim Kurulu Üyelerine, Türk Ticaret Kanunu'nun 395. ve 396. maddelerinde yazılı muameleleri yapabilmeleri için izin verilmesi15 - Dilek ve temenniler, kapanışGündemde Yer Alan Hak Kullanım SüreçleriKar Payı DağıtımGenel Kurul SonuçlarıGenel Kurul Yapıldı mı? EvetGenel Kurul Sonuçları 2023 Yılı Olağan Genel Kurulu 15.03.2024 tarihinde yapılmış olup, Toplantı Tutanağı ve Hazirun Cetveli ekte sunulmuştur.Hak Kullanım Süreçleri İle İlgili Alınan KararlarKar Payı Dağıtım GörüşüldüGenel Kurul Kararları TesciliGenel Kurul Kararları Tescil Edildi mi? EvetTescil Tarihi 01.04.2024Genel Kurul Sonuç DökümanlarıEK: 1 2023 Genel Kurul Toplantı Tutanağı.pdf - TutanakEK: 2 2023 Genel Kurul Hazirun Cetveli.pdf - Hazır Bulunanlar ListesiEk Açıklamalar15.03.2024 tarihinde yapılan 2023 Yılı Olağan Genel Kurul Kararları 01.04.2024 tarihinde tescil edilmiş ve tescil bildirimi aynı tarihli 11055 sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesi'nde ilan olmuştur.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1265145BIST