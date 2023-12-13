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***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama

13.12.2023 18:19
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama


***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Haber ve Söylentilere İlişkin Açıklama )

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

     Geçtiğimiz hafta bazı online haber sitelerinde ve sosyal medyada yapılan paylaşımlarda, 01.12.2023 Tarihli SPK bülteninde Şirketimiz pay senetleriyle ilgili olarak haklarında 6 ay süreli geçici işlem yasağı verilen 13 kişiden biri hakkında Şirketimiz Yönetim Kurulu Başkanı olan Serdar Turhan'ın başka bir firmasında ortağı olduğu yönünde bazı iddialar yer almıştır. Bu iddialar kesinlikle gerçeği yansıtmamaktadır. Sözü edilen kişi, Yönetim Kurulu Başkanımız Sn. Serdar Turhan'ın ortağı olduğu pek çok şirketten biri olan MSC Motors firmasında Müdür ünvanıyla görev yapmakta iken iş ilişkisi Şirketimizin halka arzı öncesinde sona ermiş olup SGK kayıtlarıyla konu sabittir. Şirketimiz paylarının halka arzı 12.06.2023 tarihinde bireysele eşit dağılım yöntemiyle yapılmış olup herhangi bir kişi, grup ya da şirkete tahsisli herhangi bir satış yapılmamıştır.
Devam eden süreçte bilindiği üzere Şirketimiz paylarının Borsada işlem görmesinden sonra herhangi bir kişinin hisse alımı yapması izne tabi değildir. Kaldı ki Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Turhan'ın ya da Şirketimizin yapılan alım ya da satımlarda bir dahli bulunmamaktadır. Şirketimizin ya da Yönetim Kurulu Başkanımız Serdar Turhan'ın geçici işlem yasağı kararı verilen 13 kişiyle herhangi bir ortaklığı bulunmamaktadır.
Şirketimiz, 6361 sayılı Finansal Kiralama, Faktoring, Finansman ve Tasarruf Finansman Kanunu kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurulunun faaliyet izni ile tasarruf finansman sektöründe faaliyet göstermektedir. Tüm işleyişi BDDK tarafından denetlenen bizim de dahil olduğumuz tasarruf finansman sektörünü sürekli olarak karalamayı hedefleyen bazı online haber sitelerinin halka arz sürecimizde de Şirketimize yönelik asılsız ithamları ve yayınları olmuştur. Bu asılsız yayın ve paylaşımlar için her türlü yasal hakkımızı kullanacağımızı kamuoyunun bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1225597


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