***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası









***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Kar Dağıtım Politikası )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKar Dağıtım PolitikasıYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin "Kar Dağıtım Politikası" ekte yer almaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241229BIST