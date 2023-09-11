***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAşağıda bilgileri verilen şubemiz 13.09.2023 tarihinde faaliyete başlayacaktır.Adana Çukurova ŞubesiYurt Mah. Kurttepe Cad. Petek Apt. No 2/AÇukurova / AdanaSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193586BIST