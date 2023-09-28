***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarAntalya ilindeki ikinci şubemiz "Antalya Kepez Şubesi" unvanı ile 02.10.2023 tarihinde faaliyete başlayacaktır.Antalya Kepez ŞubesiEmek Mah. Yeşilırmak Cad. No 3BKepez/ AntalyaSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198035BIST