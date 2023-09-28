***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
28.09.2023 18:54
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Antalya ilindeki ikinci şubemiz "Antalya Kepez Şubesi" unvanı ile 02.10.2023 tarihinde faaliyete başlayacaktır.
Antalya Kepez Şubesi
Emek Mah. Yeşilırmak Cad. No 3B
Kepez/ Antalya
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1198035
BIST
'
17:598.219
En Düşük
|Değişim
|: 0,06%
|| 4,98
|Açılış
|: 8.236
|
|Önceki Kapanış
|: 8.214
|
8.188
En Yüksek
8.288
17:5927,4044
En Yüksek
|Değişim
|: 1,86%
|| 0,5005
|Açılış
|: 27,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 27,3000
|
27,4318
En Düşük
26,9046
17:5929,0358
En Yüksek
|Değişim
|: 2,16%
|| 0,6143
|Açılış
|: 28,9000
|
|Önceki Kapanış
|: 28,7300
|
29,1099
En Düşük
28,4258
17:591.643,44
En Yüksek
|Değişim
|: 1,36%
|| 22,06
|Açılış
|: 1.643,44
|
|Önceki Kapanış
|: 1.621,38
|
1.657,29
En Düşük
1.621,36
BIST En Aktif Hisseler17:59
|EBEBK
|75,90
|1.079.591.972
|% 10,00
|
|SODSN
|65,45
|2.677.149
|% 10,00
|
|QNBFL
|665,50
|17.262.751
|% 10,00
|
|ICBCT
|11,88
|62.599.342
|% 10,00
|
|MAALT
|824,40
|177.986.817
|% 9,99
|
|ADGYO
|29,52
|417.777.042
|% -10,00
|
|SMRTG
|82,35
|3.076.354.230
|% -10,00
|
|YEOTK
|257,40
|910.227.393
|% -10,00
|
|ISBTR
|384.626,50
|5.384.771
|% -10,00
|
|MIATK
|576,50
|131.498.497
|% -9,99
|
|THYAO
|243,20
|23.586.282.556
|% 5,56
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|TUPRS
|164,00
|6.487.290.640
|% 0,18
|
|ISCTR
|25,42
|4.826.912.713
|% -0,31
|
|SASA
|48,20
|4.719.103.127
|% -0,25
|
|YKBNK
|17,54
|6.659.835.057
|% 3,36
|
|EKGYO
|8,02
|2.572.309.354
|% -0,25
|
|ODAS
|13,37
|3.324.078.113
|% 4,86
|
|ZOREN
|5,19
|1.276.874.145
|% 0,19
|
|IHLAS
|1,24
|290.030.661
|% 4,20
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|27,3510
|27,3617
|% 1,70
|
|Euro
|28,9685
|29,0735
|% 2,29
|
|Sterlin
|33,3038
|33,4709
|% 2,36
|
|Frank
|29,7940
|29,9735
|% 2,48
|
|Riyal
|7,2777
|7,3142
|% 1,82
|
|17:59
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.866
|1.867
|-8,71
|
|Altın Gr.
|1.643
|1.643
|21,81
|
|Cumhuriyet
|11.237
|11.407
|-33,00
|
|Tam
|10.947
|11.090
|-13,00
|
|Yarım
|5.490
|5.568
|-7,00
|
|Çeyrek
|2.737
|2.784
|-3,00
|
|Gümüş.Ons
|22,61
|22,64
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|19,90
|19,93
|0,43
|
|B. Petrol
|93,13
|93,13
|-1,23
|
Seans Raporu
17:59
daha fazla
-
17:59THYAO
Yüzde 4.04 oranında artışla 239.70 lira fiyatla işlem gören hissede 91, 611, 373 adet işlem
-
17:58LIDFA
Yüzde 9.95 oranında artışla 6.85 lira fiyatla işlem gören hissede 13, 137, 200 adet işlem
-
17:57HURGZ
Yüzde 6.74 oranında artışla 5.54 lira fiyatla işlem gören hissede 18, 698, 230 adet işlem
-
17:56XU100
Endeks 8, 231 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 22 üstünde . İşlem hacmi 134, 763.00 milyon TL de
-
17:56BRSAN
Yüzde 4.03 oranında artışla 711.70 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 592, 165 adet işlem