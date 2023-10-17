***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarGaziantep ilindeki üçüncü şubemiz "Gaziantep Binevler Şubesi" unvanı ile 20.10.2023 tarihinde faaliyete başlayacaktır.Gaziantep Binevler Şubesi23 Nisan Mah. Üniversite Bulvarı Tutak Apt. No 231/CŞahinbey / GaziantepSaygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1207305BIST