***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.11.2023 10:42
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce 2023 Ekim ayında toplam 2.250.786.312 TL tutarında yeni ev ve araç sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1212833
BIST
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14:107.422
En Düşük
|Değişim
|: -1,22%
|| -91,63
|Açılış
|: 7.569
|
|Önceki Kapanış
|: 7.514
|
7.411
En Yüksek
7.598
14:1028,3321
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0302
|Açılış
|: 28,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 28,3150
|
28,3327
En Düşük
28,2395
14:1029,8974
En Yüksek
|Değişim
|: -0,19%
|| -0,0576
|Açılış
|: 29,9200
|
|Önceki Kapanış
|: 30,0000
|
29,9778
En Düşük
29,8677
14:101.806,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 1,67
|Açılış
|: 1.806,78
|
|Önceki Kapanış
|: 1.805,11
|
1.807,97
En Düşük
1.797,26
BIST En Aktif Hisseler14:08
|ISKUR
|8.930.900,00
|8.930.900
|% 10,00
|
|DGATE
|25,74
|13.185.801
|% 10,00
|
|BJKAS
|48,72
|76.906.974
|% 9,98
|
|DOBUR
|71,70
|25.090.994
|% 9,97
|
|EKIZ
|54,70
|6.856.590
|% 9,97
|
|MIATK
|723,60
|2.999.881.004
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.950.856.579
|% -10,00
|
|MRSHL
|1.716,10
|18.945.744
|% -10,00
|
|CMBTN
|1.676,10
|77.418.787
|% -10,00
|
|INTEM
|264,70
|13.256.410
|% -10,00
|
|TABGD
|193,80
|5.590.819.758
|% 1,84
|
|THYAO
|212,60
|3.989.564.947
|% -2,16
|
|TUPRS
|143,60
|3.502.635.599
|% 1,20
|
|MIATK
|723,60
|2.999.881.004
|% -10,00
|
|ISMEN
|38,18
|1.950.856.579
|% -10,00
|
|ZOREN
|5,09
|724.194.337
|% -3,96
|
|EKGYO
|6,39
|650.881.801
|% -2,59
|
|GSRAY
|8,41
|849.402.545
|% -3,89
|
|ODAS
|11,25
|1.007.169.171
|% -4,74
|
|YKBNK
|17,04
|910.532.009
|% -1,16
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|28,3258
|28,3319
|% 0,11
|
|Euro
|29,8805
|29,8913
|% -0,21
|
|Sterlin
|34,2868
|34,4588
|% 0,06
|
|Frank
|31,0459
|31,2330
|% 0,28
|
|Riyal
|7,5301
|7,5679
|% 0,14
|
|14:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.984
|1.984
|0,09
|
|Altın Gr.
|1.805
|1.806
|0,63
|
|Cumhuriyet
|12.213
|12.397
|-58,00
|
|Tam
|11.957
|12.030
|33,00
|
|Yarım
|5.997
|6.040
|17,00
|
|Çeyrek
|2.989
|3.020
|8,00
|
|Gümüş.Ons
|22,67
|22,69
|-0,17
|
|Gümüş Gr.
|20,61
|20,64
|-0,17
|
|B. Petrol
|86,03
|86,03
|1,01
|