***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.01.2024 10:56
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce 2023 Aralık ayında toplam 2.779.492.992 TL tutarında yeni ev ve araç sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1231148
BIST
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13:427.578
En Düşük
|Değişim
|: 1,44%
|| 107,78
|Açılış
|: 7.542
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|Önceki Kapanış
|: 7.470
|
7.542
En Yüksek
7.601
13:4229,7142
En Yüksek
|Değişim
|: 0,68%
|| 0,2008
|Açılış
|: 29,7250
|
|Önceki Kapanış
|: 29,6550
|
29,7183
En Düşük
29,4693
13:4232,7553
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0578
|Açılış
|: 32,6500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,6700
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32,8257
En Düşük
32,5590
13:421.982,29
En Yüksek
|Değişim
|: 1,25%
|| 24,42
|Açılış
|: 1.982,29
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|Önceki Kapanış
|: 1.957,86
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1.985,01
En Düşük
1.954,69
BIST En Aktif Hisseler13:42
|KUYAS
|58,90
|43.777.558
|% 9,99
|
|BRSAN
|650,00
|623.953.348
|% 9,98
|
|FLAP
|12,01
|50.892.937
|% 9,98
|
|SAMAT
|44,54
|10.395.004
|% 9,98
|
|QNBFL
|986,00
|6.394.434
|% 9,98
|
|SUWEN
|23,12
|49.809.829
|% -9,97
|
|QUAGR
|5,28
|229.916.134
|% -8,01
|
|DIRIT
|10,26
|868.560
|% -7,57
|
|ZGOLD
|228,25
|78.052.305
|% -6,84
|
|NTGAZ
|21,92
|118.102.727
|% -5,11
|
|GUBRF
|169,10
|5.408.968.051
|% 9,95
|
|THYAO
|235,90
|3.144.144.298
|% 3,19
|
|EREGL
|42,02
|1.781.430.430
|% 2,49
|
|YKBNK
|19,74
|1.733.391.360
|% 1,02
|
|AKBNK
|36,84
|1.397.329.603
|% 0,88
|
|SKBNK
|4,32
|821.834.703
|% 0,47
|
|EKGYO
|7,06
|729.566.247
|% 2,62
|
|YKBNK
|19,74
|1.733.391.360
|% 1,02
|
|BEGYO
|3,07
|163.204.004
|% 5,14
|
|ISCTR
|23,44
|1.267.603.609
|% 0,34
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,7077
|29,7142
|% 0,68
|
|Euro
|32,7211
|32,7553
|% 0,18
|
|Sterlin
|37,6565
|37,8454
|% 0,60
|
|Frank
|34,9284
|35,1388
|% -0,12
|
|Riyal
|7,9026
|7,9422
|% 0,70
|
|13:42
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|24,06
|24,09
|% 0,66
|
|Platin
|1.001,39
|1.003,17
|% 0,66
|
|Paladyum
|1.112,22
|1.116,46
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,94
|78,94
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.076,28
|2.076,54
|% 0,66
|