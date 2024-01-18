***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
18.01.2024 10:36
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Açıklamalar
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Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1241233
BIST
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12:038.095
En Düşük
|Değişim
|: 0,88%
|| 70,90
|Açılış
|: 8.104
|
|Önceki Kapanış
|: 8.024
|
8.078
En Yüksek
8.117
12:0330,1450
En Yüksek
|Değişim
|: 0,05%
|| 0,0149
|Açılış
|: 30,2350
|
|Önceki Kapanış
|: 30,2650
|
30,1883
En Düşük
30,0435
12:0332,9186
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,1009
|Açılış
|: 32,8500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,8500
|
32,9856
En Düşük
32,7617
12:031.945,69
En Yüksek
|Değişim
|: 0,12%
|| 2,28
|Açılış
|: 1.945,69
|
|Önceki Kapanış
|: 1.943,41
|
1.952,16
En Düşük
1.939,87
BIST En Aktif Hisseler12:01
|HLGYO
|2,66
|31.022.960
|% 50,28
|
|KFEIN
|81,65
|64.996.584
|% 9,97
|
|ULAS
|20,70
|5.629.820
|% 9,93
|
|GARFA
|119,70
|102.438.161
|% 9,92
|
|ERSU
|17,58
|16.277.039
|% 9,06
|
|SNPAM
|93,70
|1.728.671
|% -7,96
|
|AYCES
|867,50
|126.099.850
|% -6,17
|
|PSDTC
|59,70
|4.596.512
|% -4,25
|
|PSDTC
|59,70
|4.596.512
|% -4,25
|
|PSDTC
|59,70
|4.596.512
|% -4,25
|
|THYAO
|253,00
|2.638.642.106
|% 0,20
|
|ISCTR
|26,60
|2.221.121.894
|% 3,58
|
|YKBNK
|22,50
|1.728.022.958
|% 1,44
|
|AKBNK
|42,80
|1.549.202.415
|% 1,90
|
|SASA
|34,88
|1.451.619.345
|% 3,32
|
|ISCTR
|26,60
|2.221.121.894
|% 3,58
|
|YKBNK
|22,50
|1.728.022.958
|% 1,44
|
|EKGYO
|8,73
|658.150.319
|% -0,57
|
|AKFGY
|1,92
|89.722.463
|% 1,59
|
|SASA
|34,88
|1.451.619.345
|% 3,32
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,1388
|30,1467
|% 0,06
|
|Euro
|32,8863
|32,9144
|% 0,29
|
|Sterlin
|38,1375
|38,3287
|% 0,09
|
|Frank
|34,6532
|34,8619
|% -0,15
|
|Riyal
|8,0116
|8,0518
|% 0,03
|
|12:01
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,57
|22,59
|% 0,66
|
|Platin
|891,18
|893,15
|% 0,66
|
|Paladyum
|929,90
|934,21
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,26
|78,26
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.009,80
|2.010,04
|% 0,66
|