***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
01.02.2024 11:14
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizce 2024 Ocak ayında toplam 2.812.574.645 TL tutarında yeni ev ve araç sözleşmesi imzalanmıştır.
Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1245996
BIST
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11:168.627
En Düşük
|Değişim
|: 1,53%
|| 130,11
|Açılış
|: 8.514
|
|Önceki Kapanış
|: 8.497
|
8.514
En Yüksek
8.638
11:1630,3705
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0268
|Açılış
|: 30,3300
|
|Önceki Kapanış
|: 30,3500
|
30,3761
En Düşük
30,2613
11:1632,8297
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0062
|Açılış
|: 32,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 32,9000
|
32,9495
En Düşük
32,7768
11:161.992,13
En Yüksek
|Değişim
|: 0,41%
|| 8,05
|Açılış
|: 1.992,13
|
|Önceki Kapanış
|: 1.984,07
|
2.000,89
En Düşük
1.983,32
BIST En Aktif Hisseler11:16
|METUR
|8,09
|8.703.265
|% 32,41
|
|BURVA
|139,70
|35.041.992
|% 10,00
|
|MOBTL
|5,40
|148.062.908
|% 9,98
|
|AVHOL
|38,78
|75.066.049
|% 9,98
|
|SNPAM
|102,00
|7.144.386
|% 9,97
|
|SELGD
|36,90
|2.254.738
|% -10,00
|
|KBORU
|136,00
|28.470.920
|% -9,99
|
|DIRIT
|17,66
|1.820.817
|% -9,99
|
|SODSN
|85,80
|176.147
|% -5,30
|
|ISFIN
|12,00
|110.596.278
|% -4,61
|
|THYAO
|274,50
|2.708.554.391
|% 0,64
|
|BINHO
|580,00
|1.520.333.460
|% 8,41
|
|EKGYO
|10,44
|1.464.479.494
|% 3,88
|
|TUPRS
|153,10
|1.236.947.561
|% 2,07
|
|KCHOL
|166,70
|1.201.444.533
|% 3,73
|
|EKGYO
|10,44
|1.464.479.494
|% 3,88
|
|AKFGY
|2,08
|93.347.944
|% 1,46
|
|YKBNK
|22,00
|866.439.426
|% 0,73
|
|ZOREN
|4,70
|166.638.548
|% 0,86
|
|ADESE
|2,36
|79.541.900
|% 0,85
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,3651
|30,3705
|% 0,09
|
|Euro
|32,8096
|32,8297
|% 0,02
|
|Sterlin
|38,2950
|38,4870
|% -0,10
|
|Frank
|34,9893
|35,2001
|% -0,09
|
|Riyal
|8,0733
|8,1137
|% 0,05
|
|11:16
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,77
|22,80
|% 0,66
|
|Platin
|915,47
|916,88
|% 0,66
|
|Paladyum
|969,32
|974,01
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|80,19
|80,19
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.040,80
|2.041,14
|% 0,66
|