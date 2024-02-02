***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
02.02.2024 16:34
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun yapmış olduğu toplantı sonucunda,
Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-17.1 sayılı Kurumsal Yönetim Tebliği'nin 11. maddesi gereğince, Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak görev yapmakta iken görevinden ayrılan Nurdan Mercan'ın yerine Tebliğ'de öngörülen lisanslara sahip Seda Kayaalp'in Yatırımcı İlişkileri Bölüm Yöneticisi ve Kurumsal Yönetim Komitesi Üyesi olarak atanmasına katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1246443
BIST
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17:028.643
En Düşük
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|: -0,03%
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|Açılış
|: 8.712
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|: 8.646
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8.622
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En Yüksek
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|Açılış
|: 30,5000
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|: 30,3200
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En Düşük
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17:0232,9517
En Yüksek
|Değişim
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BIST En Aktif Hisseler17:00
|ISBIR
|110,00
|5.766.397
|% 10,00
|
|EGEEN
|12.747,50
|879.706.720
|% 9,99
|
|BALAT
|24,92
|4.159.321
|% 9,97
|
|BAYRK
|46,10
|51.087.697
|% 9,97
|
|REEDR
|31,34
|2.417.343.846
|% 9,96
|
|KBORU
|122,40
|87.379.891
|% -10,00
|
|TETMT
|6.525,00
|13.500.225
|% -10,00
|
|VRGYO
|35,92
|389.850.747
|% -9,97
|
|SNPAM
|91,90
|13.722.590
|% -9,90
|
|NTHOL
|25,36
|129.366.837
|% -7,71
|
|THYAO
|277,00
|13.349.731.398
|% 0,91
|
|SAHOL
|77,65
|5.667.405.345
|% 5,79
|
|EREGL
|43,40
|4.251.337.849
|% -0,73
|
|AKBNK
|39,14
|3.738.528.684
|% -2,35
|
|ASTOR
|126,40
|3.625.203.267
|% 6,22
|
|ZOREN
|4,72
|921.393.817
|% 0,00
|
|AKFGY
|2,18
|384.103.846
|% 4,31
|
|EKGYO
|9,90
|1.773.405.432
|% -3,32
|
|YKBNK
|22,20
|3.109.370.851
|% -0,72
|
|PETKM
|22,00
|2.469.940.581
|% -1,70
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|30,4599
|30,4637
|% 0,43
|
|Euro
|32,9336
|32,9471
|% -0,33
|
|Sterlin
|38,4776
|38,6706
|% -0,20
|
|Frank
|35,1107
|35,3222
|% -0,32
|
|Riyal
|8,0984
|8,1390
|% 0,36
|
|17:00
|Alış
|Satış
|%
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|Gümüş ONS
|22,48
|22,52
|% 0,66
|
|Platin
|903,36
|904,97
|% 0,66
|
|Paladyum
|955,15
|959,72
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|78,43
|78,43
|% 0,66
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|Altın Ons
|2.030,50
|2.030,86
|% 0,66
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Seans Raporu
17:00
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17:15XU100
Endeks 8, 630 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 18 altında . İşlem hacmi 96, 843.00 milyon TL de
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17:15MHRGY
Yüzde -3.82 oranında düşüşle 5.79 lira fiyatla işlem gören hissede 33, 912, 681 adet işlem
-
17:14PENTA
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 20.60 lira fiyatla işlem gören hissede 16, 292, 379 adet işlem
-
17:13ATSYH
Yüzde -4.37 oranında düşüşle 42.88 lira fiyatla işlem gören hissede 179, 383 adet işlem
-
17:12ASTOR
Yüzde 6.47 oranında artışla 126.70 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 907, 634 adet işlem