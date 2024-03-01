***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizce 2024 Şubat ayında toplam 3.348.190.591,00 TL tutarında yeni ev ve araç sözleşmesi imzalanmıştır.Kamuoyu ve yatırımcılarımızın bilgisine sunarız.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1253391BIST