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***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

01.09.2023 18:30
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000

Ek Açıklamalar
Şirketimizin 01 Eylül 2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında
1. Şirketimizin pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak amacıyla Şirketimizin pay geri alımı yapılmasına,
2. Pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun İ-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı'nda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine,
3. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 4.000.000 adet pay olarak belirlenmesine,
4. Payların geri alımı için ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 200.000.000 TL olarak belirlenmesine,
5. Pay geri alım programı süresinin, duyurunun KAP bildirim tarihinden itibaren 6 ay olarak belirlenmesine,
6. Şirket paylarının geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,
katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1190955


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