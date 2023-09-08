***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamakYönetim Kurulu Karar Tarihi 01.09.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarKTLEV, TREKTLV00019 04.09.2023 1.300.000 0,72 45,965 -KTLEV, TREKTLV00019 05.09.2023 545.000 0,3 36,68 -KTLEV, TREKTLV00019 06.09.2023 1.000.000 0,55 38,083 -KTLEV, TREKTLV00019 08.09.2023 790.000 0,44 37,767 -Ek Açıklamalar01.09.2023 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde08.09.2023 tarihinde 34,70 – 39,48 TL fiyat aralığından (ortalama 37,7673 TL) 790.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.08.09.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 3.635.000 adet ve toplam maliyeti 147.664.621,00 TL olarak gerçekleşmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1193362BIST