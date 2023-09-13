***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım Kararının Revize Edilmesi Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırDüzeltme Nedeni 01/09/2023 tarihli pay geri alımına ilişkin yönetim kurulu kararının revize edilmesiGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamakYönetim Kurulu Karar Tarihi 13.09.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarKTLEV, TREKTLV00019 04.09.2023 1.300.000 0,72 45,965 -KTLEV, TREKTLV00019 05.09.2023 545.000 0,3 36,68 -KTLEV, TREKTLV00019 06.09.2023 1.000.000 0,55 38,083 -KTLEV, TREKTLV00019 08.09.2023 790.000 0,44 37,767 -KTLEV, TREKTLV00019 11.09.2023 140.000 0,08 36,875 -KTLEV, TREKTLV00019 13.09.2023 225.000 0,13 36,897 -Ek AçıklamalarŞirketimizin 13 Eylül 2023 tarihinde yapmış olduğu Yönetim Kurulu toplantısında1. 01/09/2023 tarihli Yönetim Kurulu Kararı ile başlatılan geri alım programı kapsamında, belirlenen azami 4.000.000 adet paya ulaşılması ve belirlenen 200.000.000 TL fon tutarından kalan kaynak sebebiyle ilgili kararın revize edilmesine,2. Pay geri alımına konu edilebilecek azami pay sayısının 5.000.000 adet pay olarak revize edilmesine,3. Payların geri alımı için ayrılacak fonun şirket iç kaynaklarından karşılanmak üzere en fazla 200.000.000 TL olarak devamına,4. Pay geri alım işlemlerinin Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-22.1 sayılı Geri Alınan Paylar Tebliği ile birlikte Sermaye Piyasası Kurulu'nun İ-SPK.22.7 (14.02.2023 tarih ve 9/177 s.k.) sayılı İlke Kararı'nda belirtilen hususlar çerçevesinde gerçekleştirilmesine,5. Pay geri alım programı süresinin, duyurunun KAP bildirim tarihinden itibaren 6 ay olarak belirlenmesine,6. Şirket paylarının geri alım işlemleri ile ilgili olarak, Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda gerekli özel durum açıklamalarının yapılmasına ve pay geri alımına ilişkin kararın ilk Genel Kurul'un onayına sunulmasına,katılanların oybirliği ile karar verilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1194639BIST