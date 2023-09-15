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***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

15.09.2023 18:32
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim


***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Şirket pay fiyatının istikrarlı ve gerçek değerine uygun oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 13.09.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 5.000.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
KTLEV, TREKTLV00019 04.09.2023 1.300.000 0,72 45,965 -
KTLEV, TREKTLV00019 05.09.2023 545.000 0,3 36,68 -
KTLEV, TREKTLV00019 06.09.2023 1.000.000 0,55 38,083 -
KTLEV, TREKTLV00019 08.09.2023 790.000 0,44 37,767 -
KTLEV, TREKTLV00019 11.09.2023 140.000 0,08 36,875 -
KTLEV, TREKTLV00019 13.09.2023 225.000 0,13 36,897 -
KTLEV, TREKTLV00019 15.09.2023 1.000.000 0,55 41,224 -

Ek Açıklamalar
13.09.2023 tarihinde revize edilen Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde
15.09.2023 tarihinde 38,62 – 41,38 TL fiyat aralığından (ortalama 41,2240 TL) 1.000.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.
15.09.2023 tarihi itibarıyla geri alınan payların toplamı 5.000.000 adet ve toplam maliyeti 202.353.320,46 TL olarak gerçekleşmiştir.
Saygılarımızla,





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1195452


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