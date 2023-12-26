***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim
26.12.2023 18:29
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hk.
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.
Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Piyasada oluşabilecek volatilite karşısında sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamak
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2023
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.500.000
Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000
Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
KTLEV, TREKTLV00019 26.12.2023 350.000 0,19 67,671 -
Ek Açıklamalar
30.10.2023 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde
26.12.2023 tarihinde 66,30 – 69,00 TL fiyat aralığından (ortalama 67,6718 TL) 350.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.
Saygılarımızla,
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229462
BIST