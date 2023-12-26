***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Payların Geri Alınması Kapsamında Gerçekleşen İşlemler Hk.Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Piyasada oluşabilecek volatilite karşısında sağlıklı fiyat oluşumuna katkı sağlamakYönetim Kurulu Karar Tarihi 30.10.2023Geri Alıma Konu Pay Miktarı 4.500.000Ödenecek Azami Tutar (TL) 200.000.000Geri Alım İşlemlerinin Detaylarıİşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlarKTLEV, TREKTLV00019 26.12.2023 350.000 0,19 67,671 -Ek Açıklamalar30.10.2023 tarihli Şirket paylarımızın geri alınmasına ilişkin yönetim kurulu kararı çerçevesinde26.12.2023 tarihinde 66,30 – 69,00 TL fiyat aralığından (ortalama 67,6718 TL) 350.000 adet pay geri alımı gerçekleştirilmiştir.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1229462BIST