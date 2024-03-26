***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor









***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Sermaye Artırımından Elde Edilecek - Edilen Fonun Kullanımına İlişkin Rapor )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSermaye Artırımından Elde Edilecek / Edilen Fonun Kullanımına İlişkin RaporYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz paylarının halka arzı sonucunda sermaye artırımından elde edilen fonun 31.12.2023 tarihi itibariylekullanım yerlerine ilişkin olarak, Denetimden Sorumlu Komite tarafından hazırlanan rapor ekte sunulmaktadır.Saygılarımızla,http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1262716BIST