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***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu

12.06.2023 15:53
***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu


***KTLEV*** KATILIMEVİM TASARRUF FİNANSMAN A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )

Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetim Kurulu Üyeleri
Adı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve Görevi
SERDAR TURHAN Erkek Yönetim Kurulu Başkanı İş Adamı / İş Kadını 04.10.2018 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı Prime Car Filo Kiralama A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Msc Motors Otomotiv Gayrimenkul Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, World Este Point Sağlık Turizm ve Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Öncü Birlik Sigorta Aracılık Hizmetleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı Evet 53.33 Bağımsız Üye Değil
ÖMER BURKAY Erkek Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İş Adamı / İş Kadını 29.05.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Ahmer Lojistik Hafriyat İnşaat Eğitim ve Danışmanlık Tarım Hayvancılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı, Demraz Grup İnşaat Taahhüt Sanayi Ticaret A.Ş.-Yönetim Kurulu Üyesi, Ahmet Burkay İnşaat Taahhüt Sanayi ve Ticaret A.Ş.-Şirket Müdürü, Tech To Cyber Bilişim Teknolojileri Ltd. Şti.-Şirket Müdürü Evet 13.33 Bağımsız Üye Değil
AHMET ÖZCAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Bankacı 26.11.2021 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi- Genel Müdür Evet Bağımsız Üye Değil
HAYRİ GÖKHAN ALPMAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 03.01.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Smartup Partners Danışmanlık Hizmetleri A.Ş.-Yönetim Kurulu Başkanı, Hema Endüstri A.Ş.- (Batı Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi sıfatıyla Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Hema Exim Ticaret A.Ş.- (Batı Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi sıfatıyla) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Hattat Holding A.Ş.- (Batı Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi sıfatıyla) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Hattat Traktör Sanayi ve Ticaret A.Ş.- (Batı Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi sıfatıyla) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Hema Otomotiv Sistemleri A.Ş.- (Batı Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi sıfatıyla) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Hattat Otomotiv Pazarlama A.Ş.- (Batı Karadeniz Elektrik Üretim A.Ş. adına hareket eden gerçek kişi sıfatıyla) Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi, Konsept Piroteknik Kimya ve Metalürji Sanayi Ticaret Anonim Şirketi-Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır
OSMAN İLKER SAVURAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Finans Sektörü Profesyoneli 03.01.2023 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi İntegral Yatırım Menkul Değerler A.Ş.-Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Hayır




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1158004


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